My Fair Book : une solution écologique contre la destruction de livres (Actualitte.com)

Signalé par Actualitte.com le 19 janvier 2023 :

"Chaque année en France, un quart de la production de livres finit aux oubliettes, menacé de pilonnage. C’est ce que souligne le bilan 2019 de WWF France. Car tout livre que le libraire ne vend pas, dans des délais de plus en plus courts, est renvoyé à l'entrepôt du distributeur : ce dernier propose alors à l'éditeur une mise au pilon automatique et gratuite ou une recommercialisation payante. Autrement dit, nombre d'exemplaires finissent par être massivement détruits. Malgré les solutions de recyclage, cette méthode reste un désastre écologique.

En réaction à ce gaspillage, a surgi en octobre 2022 My Fair Book. « [O]n prolonge la vie des livres alors qu’ils devraient être détruits. On fonctionne selon un système de ventes privées, on retravaille les stocks dormants des éditeurs partenaires, » expliquent Patricia Farnier et Julie Rovero, les fondatrices.

Prolonger leur existence au nom de la bibliodiversité, voici l'une des missions du site, le tout dans une logique d’économie circulaire. Ainsi valorisée, My Fair Book relance les pépites bien cachées dans des greniers d’éditeur via sa plateforme – sorte table de libraire virtuelle sans cesse renouvelée. Pour le moment, le site se concentre sur les segments littérature et beaux livres, mais à terme, il développera d'autres segments avec, entre autres la production jeunesse. […]"

