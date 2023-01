11e Édition du Festival "Jeunes Chercheurs et Chercheuses dans la Cité" (Lille & Bruxelles)

Le festival « Jeunes Chercheurs.euses dans la Cité » revient pour sa nouvelle édition en septembre 2023. Les équipes de chercheurs.euses de l’Université de Lille et de Bruxelles ouvrent l’appel à communication pour leur prochain festival.



Le festival a pour objectif de vulgariser les recherches de jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales au travers d’une série de conférences à destination de tous.



Pour cette nouvelle année, nous lançons une édition libre en termes de sujet abordé. Ainsi, les communications seront attendues sans aucune limite de siècle ou de frontière disciplinaire, et ce, dans le but de valoriser les travaux des jeunes chercheurs.euses en Sciences Humaines et Sociales et de présenter ces travaux en dehors du cadre universitaire, afin d’ouvrir un dialogue nourri et fructueux autour de divers axes.

Modalités de soumission :



Les propositions des jeunes chercheurs.euses ne devront pas excéder 500 signes et seront accompagnées d’une brève bio-bibliographie (institution, thèse, sélections d’articles et de communications) à l'adresse : fjcc.2023@gmail.com, pour le lundi 15 mai 2023.

Critères de sélection :



Être docteur.e récemment diplômé.e, doctorant.e ou étudiant.e en dernière année de Master ;

Faire preuve d’adaptabilité à un public plus large. Étant donné que l’objectif principal de ce festival est de rendre la recherche scientifique accessible au grand public, la vulgarisation est un critère essentiel. Tout effort rendant la présentation de vos recherches adaptée à un public non académique comptera lors de la sélection des propositions.

Déroulement :



Il s’agira de réaliser une présentation d’une durée de 15-20 minutes. Chaque présentation sera suivie d’une courte session de questions-réponses.

Dates et lieux :



Les prochaines dates de cette 11e édition du festival sont :



Bruxelles : 16 et 17 septembre 2023



Lille : les dates seront communiquées ultérieurement

—



Les Comités organisateurs (Bruxelles et Lille) restent disponibles pour répondre à vos éventuelles questions : fjcc.2023@gmail.com.