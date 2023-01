Domenico Paone, La fabrique des Sémites. Ernest Renan entre langues et religions

S’il n’a pas inventé les « Sémites », Ernest Renan en est sans doute le majeur théoricien au xixe siècle. Dans sa vision, les Sémites fondent la civilisation occidentale avec les « Aryens », mais ils y apportent uniquement le monothéisme, car ils ne possèdent ni mythologie, ni art, ni philosophie, ni raison, ni science. Basé sur des manuscrits inédits, le livre suit l’évolution sinueuse et contradictoire de cette catégorie capitale de la pensée de Renan, depuis l’« atelier des langues », où elle se cristallise dans une vision essentialiste, jusqu’à l’« atelier des religions », d’où elle sort enrichie en s’ouvrant sur de multiples perspectives philosophiques, religieuses et politiques. Montrant par quelles voies la catégorie entre dans la construction des préjugés raciaux et comment elle arrive à s’en libérer en partie, cette étude approfondie de l’évolution d’une œuvre magistrale avance une nouvelle interprétation du paradoxe des « deux Renan » – l’« antisémite » et le « philosémite » – que la critique a toujours cherché à comprendre.

Sommaire

Note éditoriale

Introduction

Première partie. L’atelier des langues

I De l’hébreu aux sémites

II Histoire de langues, histoire de peuples

Deuxième partie. L’atelier des religions

III Le christianisme

IV Le judaïsme

V L’islam

Conclusion

