Dit de la force de la poésie. 100 poèmes de Paul Éluard (éd. M. Leroux, J. Pinguet, Ch. Vulliard)

À l’occasion de l’entrée dans le domaine public des œuvres d’Éluard publiées de son vivant, une anthologie pour parcourir l'ensemble de son univers poétique.



Amour, espoir et liberté : par son engagement littéraire et politique, Paul Éluard (1895-1952) s’est imposé comme l’une des grandes voix du XXe siècle. Ami de Breton et de Picasso, il a publié plus de quarante recueils poétiques, dont plusieurs témoignent de son dialogue constant avec d’autres arts. Si l’on retient souvent de lui les vers évoquant la figure de l’aimée, derrière laquelle se dessinent Gala, Nusch et Dominique, les écrits de cet éminent représentant du dadaïsme et du surréalisme dépassent largement ces étiquettes, car il a su trouver sa propre voie et son propre style. Rebelle face à toutes les oppressions et capable de retrouver sa confiance en l’avenir malgré les épreuves qu’il a subies, Éluard a été un ardent défenseur des beautés de la langue. Cette anthologie propose un choix subjectif de cent poèmes et se veut l’occasion de (re)découvrir une œuvre d’une infinie richesse et d’une force toujours vive.



Marjolaine Leroux (née en 1980), agrégée de Lettres modernes, est enseignante dans le secondaire. Passionnée de poésie et d’histoire de l’art, elle participe ici à sa première aventure éditoriale.



Jérémie Pinguet (né en 1993) est normalien et agrégé de Lettres classiques. Amoureux de tous les horizons de l’univers poétique, il est à l’origine du projet collectif de la « Bibliothèque poétique des femmes ».



Christine Vulliard (née en 1959), normalienne, agrégée de Lettres classiques et professeur en CPGE littéraires au lycée Édouard Herriot à Lyon, a publié divers ouvrages sur la littérature française.



Le titre de l’anthologie est un hommage au poème « Dit de la force de l’amour », l’un de nos préférés, que nous reproduisons ici :



Dit de la force de l’amour



Entre tous mes tourments entre la mort et moi

Entre mon désespoir et la raison de vivre

Il y a l’injustice et ce malheur des hommes

Que je ne peux admettre il y a ma colère



Il y a les maquis couleur de sang d’Espagne

Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce

Le pain le sang le ciel et le droit à l’espoir

Pour tous les innocents qui haïssent le mal



La lumière toujours est tout près de s’éteindre

La vie toujours s’apprête à devenir fumier

Mais le printemps renaît qui n’en a pas fini

Un bourgeon sort du noir et la chaleur s’installe



Et la chaleur aura raison des égoïstes

Leurs sens atrophiés n’y résisteront pas

J’entends le feu parler en riant de tiédeur

J’entends un homme dire qu’il n’a pas souffert



Toi qui fus de ma chair la conscience sensible

Toi que j’aime à jamais toi qui m’as inventé

Tu ne supportais pas l’oppression ni l’injure

Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre



Tu rêvais d’être libre et je te continue.



13 avril 1947

Poèmes politiques (1948)