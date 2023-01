Études Épistémè, n° 42 : "Écrire pour elles. Dramaturges et spectatrices en Europe" (dir. V. Lochert, F. d'Artois, P. De Capitani, L. Michel, C. Thouret)

Études Épistémè, n° 42

Écrire pour elles. Dramaturges et spectatrices en Europe



sous la direction de Véronique Lochert, Florence d'Artois, Patrizia De Capitani, Lise Michel, Clotilde Thouret



Ce numéro propose d’interroger le rôle joué par les femmes, en tant que lectrices et surtout spectatrices du théâtre, dans le développement de la production dramatique européenne du début du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Le théâtre de la première modernité fait en effet une place importante à l’amour, crée des personnages féminins actifs, explore les rapports entre les sexes et ses auteurs revendiquent de plus en plus le plaisir comme finalité du théâtre et le public comme juge de leurs pièces. L’analyse de sources multiples et la prise en compte de pratiques et de situations variées permettent de confronter les pratiques réelles de spectatrices, mais aussi de mécènes et d’actrices, aux représentations plus ou moins fantasmées du public féminin et de son influence qui se construisent dans les textes. S’il demeure difficile de cerner l’influence de la réception féminine sur l’écriture dramatique, l’enquête montre l’importance des contextes économiques, politiques et culturels dans lesquels le théâtre se développe, met en valeur la participation de nombreuses femmes – autrices, actrices professionnelles ou occasionnelles, mécènes et commanditaires – à l’activité théâtrale et souligne la liberté de la fiction dramatique par rapport aux normes et aux contraintes sociales pesant en particulier sur les femmes.

Sommaire

Véronique Lochert

Introduction : « Le théâtre est l’art de contenter la dame », ou ce que la réception des femmes fait au théâtre [Texte intégral]

Introduction : Female reception and the shaping of the theatre

L’expérience des spectatrices

Marzia Pieri

Le signore della festa a veglia e a corte [Texte intégral]

Les dames de la fête à la veillée et à la courThe Ladies of the Feast at Wake and Court

Jean-François LattaricoUn Livre du Courtisan au féminin : notes sur la Ginipedia de Vincenzo Nolfi, dramaturge vénitien [Texte intégral]

A Book of the Courtier in the Feminine: Notes on Vincenzo Nolfi’s Ginipedia

Sylvaine GuyotLa Palatine, une spectatrice paradigmatique ? De l’intérêt du théâtre : usages, goûts, expérience [Texte intégral]

Madame Palatine: a Paradigmatic Female Spectator? On the Interest of Theater: Uses, Tastes, and Experience

Jean I. MarsdenCommanding Eyes: Female Spectators and the Restoration Theatrical Repertoire[Texte intégral]

Un regard impérieux : la spectatrice et le répertoire du théâtre anglais de la Restauration

« Pour les dames » : quelles adresses ?

Nina Hugot

« Si fault-il pourtant clorre le bec ». Les adresses aux spectatrices chez Théodore de Bèze (Abraham sacrifiant) et Louis des Masures (Tragédies saintes) [Texte intégral]

Si faut-il pourtant clorre le bec". Addressing Female Spectators in Théodore de Bèze's Abraham sacrifiantand Louis des Masures' Tragédies saintes.

Flavie Kerautret

« Ce discours n’est pas pour votre regard, mes Dames ». Les adresses au féminin dans les prologues de Bruscambille [Texte intégral]

« Ce discours n’est pas pour votre regard, mes Dames ». Feminine Apostrophes in Bruscambille’s Theatrical Prologues

Coline Piot

Les dramaturges voilent-ils « pour elles » ? Les enjeux pragmatiques du comique grivois dans les comédies des années 1660 [Texte intégral]

Do playwrights veil “for her”? The pragmatic stakes of bawdiness in the comedies of the 1660s

Rebecca Yearling

Experimental plays, conventional endings: Gender normativity and the female spectator of Shirley’s The Doubtful Heir [Texte intégral]

Pièces expérimentales et dénouements conventionnels : normes de genre et public féminin dans The Doubtful Heir de Shirley

Genre et genres

Sandra Clerc

Une scène pour tous les genres : le théâtre de Luigi Groto [Texte intégral]

A Scene for All Genres : Luigi Groto’s Theatre

Françoise Decroisette

Une tragédie au féminin est-elle possible ? La réponse de Valeria Miani Negri dans Celinda (1611) [Texte intégral]

Is a Female Tragedy Possible ? Valeria Miani Negri’s Answer in Celinda (1611)

Marcella Trambaioli

Algunas calas en la comedia de ambientación urbana de Lope de Vega y su relación con el público femenino noble [Texte intégral]

Quelques perspectives sur la comedia à cadre urbain de Lope de Vega et sa relation avec le public féminin nobleSome Insights into Lope de Vega’s Urban Plays and their Relationship with the Noble Female Audience

Line Cottegnies

La pastorale dramatique est-elle un genre « féminin » en Angleterre au XVIIe siècle ? Le cas de The Shepherds’ Paradise (1633) de Walter Montagu [Texte intégral]

Is Pastoral Drama gendered in England in the Seventeenth Century? The Case of Walter Montagu’s The Shepherds’ Paradise (1633)

Claude Bourqui

Corneille, 1663 : une Sophonisbe « pour les dames » [Texte intégral]

Corneille, 1663: A Woman-friendly Sophonisbe

Regards, affects, échanges

Christine Sukic

“Take Here This Prospective”: Specular Reflections of the Female Spectators in Samuel Daniel’s Vision of the Twelve Goddesses (1604) [Texte intégral]

« Take Here this Prospective » : The Vision of the Twelve Goddesses (1604) de Samuel Daniel, un miroir de la spectatrice?

Cécile Berger

La comédienne dell’arte et son public au XVIIe siècle : un modèle dramaturgique et sa réception [Texte intégral]

The Italian Professional Actress and her Female Spectators in the Seventeenth Century : The First Models through their Reception and Repertory

Milagros Torres

El clamor de la cazuela: connivencia y creación lopesca [Texte intégral]

La clameur de la cazuela : connivence et création dans le théâtre de Lope de VegaThe Clamor of the Cazuela: Connivance and Lope’s Creation

Marie-Françoise Piéjus

La ville, la salle, la scène : les Siennoises et le théâtre [Texte intégral]

City, Audience, Scene: Sienese Women and Theatre

Yan Brailowsky

“Fright the ladies out of their wits”: Gendered passion and the English stage [Texte intégral]

“Fright the ladies out of their wits”: passion et genre sur la scène anglaise

Varia

Béatrice Chaix Rouchon

« Onely Paine crownes Worth » : George Chapman et la difficile gloire du poète-traducteur [Texte intégral]

“Onely Paine crownes Worth”: George Chapman’s Anxious Glory in his Homeric Translations