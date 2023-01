XXXVe colloque international de la SATOR : "Topiques du langage et des langues dans la fiction narrative" (Paris)

Appel à communications

Topiques du langage et des langues dans la fiction narrative



XXXVe colloque international de la SATOR



Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 23-25 novembre 2023

À l’occasion de son XXXVe colloque international, la SATOR souhaite inviter les chercheurs et chercheuses à réfléchir non pas tant aux – trop nombreux– topoi correspondant à des situations de prises de parole (au sens de discours, directs ou indirects, écrits ou oraux)[1], mais plutôt aux « configurations narratives ou discursives récurrentes », ou « mini-scénarios[2] » dans lesquels le langage (ses conditions d’articulation, d’acquisition, de formulation) et les langues (anciennes ou vernaculaires, maternelles ou étrangères, leurs variantes régionales ou sociales) sont effectivement thématisés, font l’objet d’un discours, d’une mise en scène ou en intrigue explicite.

Cela n’exclut pas les topoi portant sur des actions discursives, mais à condition que la dimension linguistique y prenne une dimension réflexive.

Ainsi, considérons la citation suivante, extraite du Paysan perverti (1776) de Rétif de la Bretonne :

Tu t’en souviens ; quand nous allions à l’école, sous maître Jacques, j’eus le malheur d’apprendre à lire, à écrire et à jeter plus vite que toi […] Et là-dessus, nos pauvres père et mère (à bonne intention pourtant) me crurent fait pour devenir un docteur […] ; quand ils virent que je lisais tout couramment un livre latin en français, ils ne se sentirent pas de joie, et me destinèrent à être habitant des villes, pour y faire fortune. […] Oh la maudite facilité que j’eus donc là ![3]

Ce passage pourrait certes constituer une occurrence d’un topos discursif du type « Narrateur regretter choix passés » ou « Correspondance entre frères » ; cependant, dans le cadre de ce colloque, elle sera plus pertinente comme se rattachant au topos « Apprendre à lire », dont elle est d’ailleurs une occurrence « accréditée » (proposée par Nathalie Ferrand).

Des topoi existants comme (par ordre alphabétique) « Apprendre à lire », « Censure causer périphrase », « Communiquer clandestinement », « Communiquer sans paroles », « Déchiffrer message secret », « Dénoncer ruse rhétorique », « Narrateur justifier style », « Parole double sens », « Problème communication linguistique », pourraient être considérés à nouveau frais et enrichis de nouvelles occurrences et interprétations ; d’autres pourraient être proposés, notamment concernant l’apprentissage du langage ou des langues, soit dans l’enfance, soit au contact de populations nouvelles ; les langues étrangères ou imaginaires ; la traduction et les traducteurs ; les personnages d’interprètes ou de traducteurs ; les langages cryptés et les figures d’espions ; le pastiche ou la parodie comme réflexion linguistique ou stylistique ; les animaux parlants ou la communication animale ; les feintes liées au travestissement de la voix ou du discours ; les discours d’auteurs ou de narrateurs confrontés à leur propre nature langagière ; l’intégration dans la fiction de discours philosophiques sur le langage ; à l’inverse, l’insertion de fragments narratifs topiques dans des écrits philosophiques sur le langage… Cette liste n’est évidemment ni prescriptive, ni exhaustive : elle a principalement pour but de donner une idée plus précise de ce à quoi ce colloque voudrait réfléchir collectivement.

Alors que la SATOR s’est concentrée pendant ses premières décennies d’existence sur la littérature française, puis les littératures européennes « d’Ancien Régime », du Moyen-Âge au XVIIIe siècle inclus, elle s’est ouverte progressivement depuis une quinzaine d’années aux époques antérieures et postérieures (Antiquité, XIXe-XXIe siècles) et à d’autres aires culturelles : le comité scientifique examinera volontiers les propositions portant sur la fiction narrative au sens large, toutes époques et toutes aires culturelles confondues, à la fois littéraire et audio-visuelle (films, séries télévisées).



Comité scientifique : Hélène Cussac (Université de Toulouse-Jean Jaurès), Jean-Pierre Dubost (Université de Clermont Auvergne), Véronique Duché (The University of Melbourne), Catherine Gallouët (Hobart & William Smith Colleges, Geneva), Elodie Ripoll (Université de Trèves), Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle).



Les propositions de communication d’environ 300 mots, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer à yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr avant le 15 avril 2023.



Une réponse sera envoyée après délibération du comité scientifique au plus tard le 30 juin 2023.





[1] La liste des topoi récupérée de Satorbase montre une grande quantité de topoi déjà répertoriés en rapport avec différents types de prise de parole, des huit propositions contenant l’action d’ « Accuser… » à « Violence du verbe », en passant par onze topoi recensant des interventions récurrentes de l’ « Auteur… », et plus encore concernant des formes de discours du « Narrateur… ». Le site Satorbase.org n’est malheureusement plus accessible en ligne depuis 2021, mais grâce aux efforts de Daniel Maher et Madeleine Jeay notamment, une liste « brute » des topoi a pu être récupérée, ainsi que certaines fiches correspondantes. La SATOR travaille actuellement à la mise en œuvre d’une Satorbase 2 afin de rendre la base à nouveau consultable et éventuellement modifiable par la communauté des chercheurs et chercheuses.

[2] Pour les différentes définitions du topos selon la SATOR au fil de son histoire, voir l’article de synthèse de Jean-Pierre Dubost : https://sator.hypotheses.org/983

[3] Rétif de la Bretonne, Le Paysan perverti [1776], Lausanne, L’Age d’Homme, 1977, édition de François Jost, Lettre II, p.22