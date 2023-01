Diana Mistreanu & Sylvie Freyermuth (dir.), Explorations cognitivistes de la théorie et la fiction littéraires

L’objectif de cet ouvrage est double : il se propose d’interroger et de présenter les derniers développements du dialogue entre les études littéraires et le paradigme scientifique dominant de notre époque, à savoir les sciences cognitives. Le projet de ces dernières est ambitieux : il s’agit de comprendre l’intégralité de l’expérience humaine, y compris le rapport entre notre corps-esprit-cerveau et la fiction, conçue non seulement comme une source de divertissement, mais aussi comme un moyen d’exploration et de connaissance de soi et du monde. Le dialogue entre les études littéraires et les sciences cognitives, apparu dans les années 1970 dans l’espace anglo-saxon, fait l’objet de nouveaux questionnements que les contributeurs à ce volume problématisent dans l’espace universitaire français, où les études littéraires cognitives suscitent l’intérêt d’un nombre grandissant de chercheurs.

Diana Mistreanu (Directeur d'ouvrage)

Diana Mistreanu est chercheuse invitée à l’université de Szeged. Ses domaines de recherche sont les études littéraires cognitives et les littératures contemporaines de langue française.

Sylvie Freyermuth (Directeur d'ouvrage)

Sylvie Freyermuth est Full professor à l’université du Luxembourg, où elle enseigne la littérature et la linguistique françaises, après avoir été professeur des universités en France.