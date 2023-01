Isabelle Louviot, Georges Peignard, Élisée Reclus. Penser l'humain et la terre

Un essai biographique pour découvrir la figure intellectuelle exceptionnelle d'Elisée Reclus, géographe anarchiste et précurseur d'une pensée écologique Géographe visionnaire, anarchiste convaincu, végétarien et naturiste précoce, voyageur sensuel et écrivain prolixe, Elisée Reclus (1830-1905) est l'une des figures intellectuelles les plus étonnantes de notre histoire. Et des plus oubliées. Isabelle Louviot et Georges Peignard nous invitent, dans cet essai biographique enrichi d'une anthologie de textes, à redécouvrir la pensée de cet homme, toujours féconde.

