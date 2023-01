Émile Zola, La Fortune des Rougon

Avec La Fortune des Rougon, Zola inaugure magistralement la série des Rougon-Macquart. Il dévoile les origines historiques et mythiques d'une "terrible famille" dont la descendance atteindra tous les milieux de la société français.

Loin de fixer un modèle restreint au récit naturaliste, ce "roman étrange et passionné" mêle hardiment les genres et les tons, renouvelle les standards de la chronique, de l'étude de mœurs et de la satire. Partant d'une actualité aux accents tragiques - les répercussions du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en province -, La Fortune des Rougon (1871) est à (re)lire comme une ambitieuse création poétique, une symphonie qui déjoue par avance toute approche réductrice du grand écrivain qu'est Zola.

Avant-propos, présentation, notes, annexes, chronologie et bibliographie de François-Marie Mourad