17e séminaire du TIGRE animé par Evanghelia Stead : Mythes et Illustration, III

Dix-septième séminaire du TIGRE, 2022-2023



(Texte et Image, Groupe de Recherche à l'École)





Séminaire interuniversitaire de recherche



animé par Évanghélia Stead



Professeur de littérature comparée et de culture de l’imprimé à l’UVSQ-Paris Saclay,



membre honoraire de l’Institut Universitaire de France





École Normale Supérieure, 75005 Paris, Département des Arts





Mythes et Illustration





Comment lit-on les mythes à travers les textes qui les formule et la vaste iconographie qui les porte ?



Partant d’une large palette de manuscrits et d’imprimés illustrés, livres, journaux, revues, périodiques de large et moyenne circulation, estampes, tableaux, sculptures, et reproductions d’œuvres d’art, jusqu’au spectacle et le cinéma, ce séminaire aborde le vaste domaine des mythes, gréco-latins, bibliques, et d’ailleurs, et leurs métamorphoses dans la longue durée.



Il initie les étudiants à l’interdisciplinarité. Il associe la littérature comparée à l’histoire de l’art, l’histoire du livre, les études sur les périodiques, les études de réception, la médiologie et la sémiologie de l’image.





Pour la troisième année consécutive sur cette thématique, le séminaire abordera :



A) la circulation des motifs iconographiques et l’interaction des textes et des langues autour de grands mythes littéraires;



B) la circulation des textes et des images dans d’autres formes culturelles (arts du spectacle, affiches, publicité, etc.);



C) la circulation des mythes dans d’autres formes médiatiques (cinéma, radio, internet).





Responsable : Evanghelia Stead



evanghelia.stead@uvsq.fr





3 ECTS (6 ECTS pour les élèves de l'École)



VALIDATION (assiduité requise pour les étudiants) : soit un compte rendu de séance, soit une analyse , soit un travail de création dans le sens du séminaire portant sur un sujet choisi en accord avec l’étudiant. Peut être validé dans le cadre du second semestre ou être suivi comme séminaire libre.





Programme des séances





vendredi 16h30-19h30, salle Cavaillès



(à l'exception du 3 février et du 17 mars, voir ci-dessous)



1) 27 janvier 2023 : Jean-Louis Haquette (URCA) et Evanghélia Stead (UVSQ Paris-Saclay et IUF), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Lire avec des images : Approches méthodologiques entre l'Ancien régime et la modernité médiatique





2) 3 février 2023 : Michel Pastoureau (École pratique des hautes études) et Martin Aurell (Université de Poitiers, IUF) N.B. salle U209 (au 29, rue d'Ulm).



Romans arthuriens entre manuscrits, enluminures et bâtiments





3) 10 février 2023 : Trung Tran (Patrimoine, Littérature, Histoire, Université de Toulouse) et Olivier Leplâtre (PR, Université Lyon III-Jean Moulin), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Lire avec des figures aux XVIe et XVIIe siècles en France





4) 17 février : Julia Wang (ENS, Département de sciences de l'antiquité), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Le « Bel au bois dormant » entre texte et image





5) 24 février : Sarah Delale (F.R.S.-FNRS et UC Louvain, Belgique) et Sylvie Ballestra-Puech (Université Côte d'Azur), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Femmes auteurs: Les métamorphoses de Christine de Pizan ; Autrices-tisseuses entre les Minyades, Arachné et Philomèle





6) 17 mars 2023 : Ariane Ferry (Université de Rouen, CEREDI) et Pascale Joubi (Université de Montréal) N.B. salle U209 (au 29, rue d'Ulm).



Les Amazones dans la culture médiatique et l'art moderne: prolifération et mastectomie





7) 24 mars 2023 : Marie-Pierre Harder (Université de Lyon II), Théo Millot (doctorant, Sorbonne-Université) et Amandine Royer (conservateur, musée de Besançon), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Hercule à la croisée des chemins et croisements d'Hercule





8) 31 mars 2023 : Pierre Absalon (Abbeville, musée Boucher de Perthes) et Lise Revol-Marzouk (PSL et Université de Grenoble), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Retour à Oedipe et le Sphinx : Sophocle au XIXe siècle, Ingres et Gustave Moreau





9) 7 avril 2023 : Aude Ameille (Université de Lille) et Marie-Cécile Schang-Norbelly (Université de Bretagne-Sud), salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm.



Les mythes au ballet et à l'opéra : Médée et Midas