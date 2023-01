Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et le laboratoire Dynamiques patrimoniales et culturelles cherchent un.e chargé.e  du partenariat et de la valorisation de la recherche (Guyancourt)

Intitulé du poste : Chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche



Métier ou emploi type REFERENS : Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche BAP J Gestion et pilotage



Fiche descriptive du poste



Catégorie : A



Corps : Ingénieur d’étude



Affectation

Administrative : Laboratoires DYPAC et CHCSC (50% laboratoire DYPAC ; 50 % laboratoire CHCSC)

Géographique : Bâtiment Vauban, 47, Boulevard Vauban, Guyancourt



Missions



Mission :



Proposer, définir et mettre en œuvre les stratégies de partenariat et de la valorisation des activités de recherche des laboratoires ; assurer l’interface entre les laboratoires et le monde institutionnel, économique et social.



Activités principales :



Étudier et accompagner les projets de recherche des laboratoires. Proposer les modalités de valorisation adaptées :



- Veille scientifique et diffusion des appels à projets locaux, européens et internationaux sur des supports adaptés



- Information des acteurs internes et des partenaires externes sur les réglementations, les procédures



- Conseil aux chercheurs et accompagnement dans le montage des dossiers de réponse aux appels : aspects administratifs, budget prévisionnel, calendrier, impact, stratégie, construction technique



- Négociation de partenariats structurants et stratégiques en relation avec les services centraux UVSQ.



Suivi des projets des laboratoires de recherche :



- Mise en place et suivi des procédures de conventionnement en relation avec les services centraux UVSQ



- Animer les relations avec les partenaires institutionnels et financeurs



- Aide à la coordination des projets financés



- Suivi administratif et financier en relation avec les services centraux UVSQ et les partenaires financeurs



- Coordination des activités des chargés de communication et des gestionnaires des Unités dans les activités liées à la valorisation des projets : communication, organisation d’événements, expositions etc.



Favoriser la dynamique de recherche des laboratoires :



- Organisation de la chaine opérationnelle du partenariat et de la valorisation



- Dissémination des résultats, bilans et statistiques relatifs aux activités



- Proposition et suivi d’activités de médiation scientifique



- Développement des partenariats locaux, nationaux et internationaux





Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) :



Encadrement : NON Nb agents encadrés par catégorie : A - B – C



Conduite de projet : OUI



Compétences*



Connaissances, savoirs :



- Connaissance d’un ou plusieurs domaines disciplinaires ou interdisciplinaires en sciences humaines et sociales



- Connaissance des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche



- Politique de recherche et d’innovation



- Connaissance générale du droit public, du droit des contrats et du droit de la propriété intellectuelle



>Savoirs sur l'environnement professionnel :



- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique au niveau national, européen et international



- Les domaines scientifiques et technologiques de l’établissement



- Les dispositifs institutionnels et financiers de la valorisation de la recherche



- Méthodologie et conduite de projet



Savoir-faire :



- Expertiser la pertinence et la conformité d’un projet par rapport à sa finalité



- Dialoguer avec les chercheurs porteurs de projet, répondre à leurs attentes



- Conduire un projet



- Appliquer les règles de droit tant en matière contractuelle qu’en termes de protection de la propriété intellectuelle



- Conduire des négociations



- Initier et conduire des partenariats



- Rédiger divers documents (bilans, rapports, synthèses, diagrammes)



- Transmettre l’information sur des supports appropriés



- Maîtriser les techniques de communication orales et écrites



- Piloter des prestataires



- Animer un réseau / un groupe



Compétence linguistique :



- Anglais oral et écrit (B2 à C1)



Savoir-être :



- Sens de l’organisation et gestion des priorités



- Faculté d’analyse, d’écoute, d’expression et de persuasion



- Goût du travail en équipe



- Sens de l’anticipation, adaptabilité et réactivité



- Sens relationnel et pédagogique



- Capacité de conceptualisation



- Capacité de prospective



- Autonomie



Domaine de formation souhaité : scientifique (SHS).



Expérience souhaitable : dans le domaine scientifique.





* voir le référentiel des compétences : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1B43#top