Toutes les voix de Guillevic

Les éditions Gallimard font paraître deux rares volumes de Gullevic : un recueil de Sonnets, établi par Bertrand Degott à partir de documents datant des années 1953-1958, que Guillevic nommait ses "basses eaux poétiques". S’il a, par la suite, considéré comme une erreur son recours au sonnet, le poète a toujours plaidé la cohérence : "Ce n’est pas ma poésie à moi, ce n’est pas ma voix, mais c’est quand même un certain moi ; je ne le renie pas." Fabula vous invite à feuilleter ce recueil… qui rassemble pour la première fois 31 sonnets (Gallimard, 1954) et L’Âge mûr (Éditions Cercle d’art, 1955), ainsi que l’Épître à Jean Tortel (Europe, mars 1955), ainsi qu'une centaine de sonnets, pour la plupart inédits. Paraît dans le même temps un volume qui regroupe trois ouvrages épuisés depuis longtemps : Proses ou Boire dans le secret des grottes, suivi d'Avec Jean Follain et d'Exercice de conversation dans une édition établie par Lucie Albertini-Guillevic. Fabula vous offre de vous plonger dans l'ouvrage…

Rappelons la récente publication des Écrits intimes. Carnet, cahier, feuillets 1929-1938 de Guillevic dans une édition établie par Michael Brophy pour L’Atelier Contemporain. Dans ces carnets et feuillets inédits, Guillevic n’est pas encore le poète qu’il désire devenir. Il s’exhorte, se tempère, s’observe, se compare, se corrige. Il regarde en lui et autour de lui. Convaincu qu’il a une vocation, il doute de pouvoir la réaliser et il en souffre. Seuls exemples connus chez lui d’une forme d’écriture qu’il abandonnera bientôt au profit du seul poème, ces notations brutes et abruptes nous découvrent un écrivain au seuil de son œuvre.