Annie Ernaux et Les Années Super 8, des textes au film (Univ. Paris Cité)

Annie Ernaux et Les Années Super 8, des textes au film

Journée d’étude organisée par Fanny Cardin (Université Paris Cité) et Nathalie Froloff (Lycée Louis-le-Grand, Université Sorbonne-Nouvelle)

Samedi 04 février 2023, Université Paris Cité



9h30 : Café d’accueil



09h45 : Ouverture du colloque

10h-12h : Le film comme nouvelle écriture de soi



10h00 : Iringo Cora (Université Transilvania de Roumanie) : « L’intime en mots et images. L’écriture filmique comme désir, nécessité et accomplissement d’une création qui s’arrache à l’oubli ».



10h30 : Anne Coudreuse (Université Sorbonne Paris Nord) : « Voir les non-dits et récrire sa vie en la voyant filmée : quelques remarques sur Les Années Super 8 ».



11h00 : Nathalie Froloff (Lycée Louis-le-Grand, Université Paris-Sorbonne) : « Dans le livre et hors du livre : Les Années Super 8, un nouveau rapport à l'écriture ? »



11h30 : Discussion

12h - 14h : Pause déjeuner

14h-15h30 : Mise en scène des images, des textes au film



14h00 : Élise Hugueny Léger (Université St Andrews) : « “Il fallait des mots” : images et composition dans Les Années Super 8 ».



14h30 : Fanny Cardin (Université Paris Cité) : « “On dirait qu’ils posent pour une photo qui n’en finit pas d’être prise” : mise en scène de la vie domestique dans La Femme gelée et Les Années au regard des Années Super 8 ».



15h : Discussion

15h30 : Pause

15h45-17h : Faire famille par le film



15h45 : Giuseppina Sapio (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « Les Années Super 8 : l’histoire d’une profanation, entre films de famille et journaux intimes ».



16h15 : Frédérique Berthet (Université Paris Cité), en discussion avec David Ernaux-Briot, co-réalisateur du film (sous réserve) : « Les Années Super 8 : filmer, archiver, faire famille, repriser les images, et repenser/panser le temps ».

—



Adresse : Université Paris Cité, Halle aux farines, Amphi 8C — Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris



Contacts : fanny.cardin@gmail.com et nathalie.froloff@wanadoo.fr