Mathieu Lindon est une archive

Mathieu Lindon le déclare non sans ironie : "Je suis une archive à moi tout seul". Il aura mis plusieurs années à se décider, mais c'est bien à ce titre, Une archive qui paraît sous la livrée blanche des éditions POL, qu'il se raconte : comme archive vivante donc, témoignant de son père, Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit de 1948 jusqu’à sa mort en 2001, de sa famille et de la "famille des auteurs", dont Sam (Samuel Beckett), Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Jean Echenoz, et beaucoup d’autres. C’est un livre qui parle de passion, d’amour et de famille, de pouvoir, de succession et de transmission, de génie, de bonté, d’héroïsme, de ruse et de méchanceté. L’archive en question, c’est la vie d’un petit garçon qui n’a connu que les livres, l’édition, l’écriture. Et qui lui-même devient écrivain. Avec une sincérité sans concession, Mathieu Lindon livre un formidable portrait de son père, de la vie littéraire et de la vie politique de ces années-là, mais aussi un récit personnel sur l’amour des écrivains et de la littérature. Fabula vous invite à feuilleter le livre…