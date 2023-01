Trois fois Faust

Après le Voyage en Italie et les Écrits autobiographiques 1789-1815, Jean Lacoste et Jacques Le Rider donnent à lire dans une nouvelle traduction les trois grands textes de Goethe où s’enracine le mythe de Faust : l'Urfaust (1775), le Faust I (1808), le Faust II (1832). Accompagnée d’un important apparat critique, elle rend ces textes accessibles au lecteur d’aujourd’hui et lui ouvre des perspectives d’interprétation contemporaines. L’Urfaust, texte méconnu, constitue une préfiguration de la première partie de la tragédie à venir. Cette pièce caractéristique du XVIIIe siècle allemand a gardé sa fraîcheur et sa force : c’est une œuvre autonome. Dans le Faust I, le célèbre savant aspire à la connaissance totale du monde. Faust signe un pacte avec Méphistophélès et, en échange de son âme, retrouve une nouvelle jeunesse. Le héros séduit l'innocente Marguerite, qu'il abandonnera peu après avec son enfant. Meurtrière de l'enfant, Marguerite est condamnée à mort, mais son repentir la sauvera. Faust et elle incarnent le tragique de la condition humaine. Riche en symboles poétiques, la seconde partie de la tragédie montre un Faust assoiffé de pouvoir et de possessions, servant à sa manière l’empereur, qui revisite l’Antiquité classique pour retrouver Hélène, la plus belle des femmes, et qui meurt après avoir perpétré d’abominables crimes, sauvé tout de même de la damnation à laquelle son pacte avec Méphistophélès le condamnait. Faust II fait l’inventaire de notre tradition culturelle, juge les temps modernes avec une lucidité toujours actuelle et synthétise l’humanisme et l’art goethéens.