L'intelligence des textes

Pour décrire la lecture, et même la lecture de textes poétiques ardus, Mallarmé parlait d’une "transparence du regard adéquat". Cette transparence, nombreux sont ceux qui l’ont ressentie en entendant Bertrand Marchal lire les textes de Mallarmé. Ses cours, ses éditions et ses essais ont rendu transparent ce qui pouvait paraître hermétique. Cette intelligence des textes, mise au service des étudiants, des chercheurs et de tous les amateurs de littérature, est le don qu’il a fait à ses élèves et à ses lecteurs – une communauté présente dans le monde entier. Sous le titre "Une transparence du regard adéquat" (Hermann), un volume de mélanges entend le remercier et rendre hommage à son œuvre d’éditeur et de critique.