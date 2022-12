Voyager dans Paris, avant les travaux du Baron Haussmann (Actualitte.com)

Voyager dans Paris, avant les travaux du Baron Haussmann

mis en ligne sur Actualitte.com, le 9 décembre 2022

"Il y a des hasards qui ressemblent à des rencontres et des rencontres qui deviennent des évidences. Quand Frédéric Douin, éditeur et libraire spécialisé dans les ouvrages anciens, découvre début 2000 un rare exemplaire du plan de Paris, dit Plan de Turgot, le projet éditorial s’impose. Et devient alors une aventure presque aussi sinueuse que les rues de la capitale…

Le Plan de Turgot, Michel-Étienne de son petit prénom, est une véritable légende dans le monde de la cartographie : réalisé entre 1734 et 1739, il repose sur un principe de perspective cavalière dite axonométrique (ou isométrique). Autrement dit, une figuration de la Cité Lumière en 3D, figurant les volumes ainsi que les reliefs — du moins, en créer l’impression. […]

Depuis plus de vingt ans, Frédéric Douin compte parmi ces chasseurs de livres rares et anciens — « des œuvres qui méritent bien mieux que l’oubli », un mantra autant qu'une philosophie. Car, dans son cas, la curiosité n’a rien d’un vilain défaut. Il avait d’ailleurs pris part à l’émission Qui veut être mon associé ?, sur M6, en janvier dernier. « Lors de cette soirée, je vais tenter de convaincre un investisseur de nous aider à exploiter le stock de livres anciens en réserve et à en rééditer quelques milliers », expliquait-il.

Pari remporté : Éric Larchevêque est séduit et décide d’investir 180.000 €, soit 45 % du capital — avec la promesse de pépites à dénicher.

Et le Plan de Turgot compte parmi les gages de cette promesse. « Ce vaste plan est très connu et a été de nombreuses fois réédité », nous précise Frédéric Douin. Mais voilà plus de 10 ans, il déniche une perle rare : un plan original, entièrement coloré à l’aquarelle. « Imaginez le travail de peindre un plan de cette dimension dont les arbres mesurent 3 mm et les immeubles de 5 étages en font 5... »

Après deux années de farouches négociations avec le propriétaire, le libraire-éditeur-imprimeur parvient a numériser les 20 planches en très haute définition. Et devient l’heureux et fier détenteur du Plan de Turgot en couleur, depuis commercialisé sous la forme d’un livre aux planches dépliantes ou, en version intégrale, imprimé sur bâche. Les deux reproductions sont à l’échelle 1/2 pour une réalisation plus facile et une utilisation plus pratique. […]"

