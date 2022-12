Faire un homme

Émile, ou de l’éducation (1762) est aux yeux de Rousseau son "son plus grand et son meilleur ouvrage", celui qu'il place au centre de son "système". Traité d’éducation et roman de formation tout à la fois, son succès et sa postérité sont immenses. Dans Émile Rousseau et la morale expérimentale (Vrin), Céline Spector montre comment Rousseau tente d’inventer une coopération scientifique d’un genre nouveau, où hommes et femmes sont appelés à collaborer : "C’est aux femmes à trouver pour ainsi dire la morale expérimentale, à nous à la réduire en système". L’œuvre pédagogique est le lieu d’une expérimentation à la fois théorique et pratique, car il ne s’agit pas seulement de connaître l’homme mais aussi de le former. Restituant la "marche de la nature" pour mieux la guider, Émile prétend à la fois contribuer à la science de l’homme et à la moralisation de l’humanité. Ce qui n'est pas rien.

Paraît dans le même temps, sous la direction de F. Brahami et L. Guerpillon, La fabrique de l’Émile, un volume de Commentaires du manuscrit Favre, auquel C. Spector a également collaboré aux côtés de B. Bernardi, M. Rueff, F. Calori et quelques autres des meilleurs spécialistes de Roussau. Tous s'y proposent de saisir la pensée de Rousseau sur le vif, dans le mouvement par lequel elle prend forme, le manuscrit Favre est habité par la conviction que la genèse et le développement de tout être naturel sont la clé de son intelligibilité : la théorie de l’homme ne peut être que son histoire, le traité ne peut prendre que la forme du récit. Rousseau le comprend à mesure qu’il avance dans sa rédaction : on y voit se mettre en place progressivement et de manière solidaire un objet – la marche de la nature en l’homme –, un registre de discours – où l’analyse philosophique tend vers les formes du récit de fiction et à terme du roman –, un personnage – Émile, dont l’irruption requalifie en profondeur le statut des énoncés pédagogiques –, enfin des scansions, délimitant autant de domaines pour la formation d’un homme accompli. C’est ainsi que la philosophie de la nature la plus aboutie du XVIIIe siècle en est venue à s’y déployer, par coïncidence et non par juxtaposition, comme sa philosophie de la culture la plus ambitieuse.

Sous ce même titre de "La fabrique de l’Émile de J.J. Rousseau" et à l'occasion de la parution de ces deux livres qu'accompagnent la publication du t. XI des Œuvres complètes, une journée d'études viendra faire le bilan, le 6 janvier 2023, de ces nouvelles perspectives ouvertes par l’étude des premiers manuscrits complets du traité De l'Éducation.

Illustr.: Émile vainqueur à la course. Gravure de Louis Marin Bonnet d'après Jean-Frédéric Schall (Bibliothèque publique et universitaire, Genève).