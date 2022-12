Fléchettes & planètes

Fléchette est une toute nouvelle collection de livres dirigée par Adrien Genoudet et éditée par les éditions sun/sun. Y dialoguent les images des Archives de la Planète (1909-1931) avec des textes d’autrices et d’auteurs contemporain.e.s. Textes documentaires, poétiques, ou essais, chaque livre est composé par une autrice ou un auteur, invité.e à se saisir d’une seule image (autochrome et/ou film, reproduite en première page) à partir de laquelle il/elle écrit. Une actualisation et une réactualisation cent ans plus tard de la question de la disparition des mondes.

La collection a été lancée le 13 décembre dernier au Musée Albert Kahn, pour le vernissage des quatre premiers ouvrages de la collection : Le dos de l’histoire de Philippe Artières, Villa Zamir d'Hélène Gaudy, Où sont les hommes ? de Marie-Hélène Lafon et Foudres de Fanny Taillandier. Philippe Artières nous propose de plonger dans l'image du dos d'un homme anonyme sur lequel a été tatoué un ensemble de signes afin de saisir un peu de ce que fut ce début de XXe siècle, Hélène Gaudy s'intéresse à une photographie de la "Villa Zamir", cette villa abandonnée qui domine la baie de Roquebrune et à laquelle l'auteure a été liée dans son enfance, Marie-Hélène Lafon décrit poétiquement le silence d'une scène rurale, quand Fanny Taillandier décrypte une image d'orage signée Frédéric Gadmer.

Cette collection est l'occasion de redécouvrir le livre d'Adrien Genoudet intitulé L’Effervescence des images. Albert Kahn et la disparition du monde (Bruxelles, Impressions Nouvelles, 2020). Consacré au projet démesuré - et ô combien actuel - des "Archives de la planète", celui "de fixer, une fois pour toutes, des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine dont la disparition fatale n’est plus qu’une question de temps", L’Effervescence des images interpelle notre présent et notre avenir. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage et à découvrir sa table des matières.