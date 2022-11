Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin. Carnets dessinés

[Uzak Daglar ve Hatirlar]

Trad. du turc par Julien Lapeyre de Cabanes



« Je dois écrire sur mon bonheur de recouvrir un dessin de texte. Entre 7 et 22 ans j'ai cru que je serais peintre. À 22 ans le peintre en moi est mort et j'ai commencé d'écrire des romans. En 2008, je suis entré dans une boutique pour en ressortir avec deux grands sacs pleins de crayons et de pinceaux, le peintre en moi n'était pas mort. »



Depuis ptus de dix ans,Orhan Pamuk écrit et dessine quotidiennement dans ses carnets. lI y consigne les événements de la journée, note ses réflexions sur l'actualité, s'interroge sur la construction de ses livres, dialogue avec les personnages de ses romans... Les semaines, les mois, les années passent, et l'auteur reprend, complète, crayonne sans cesse les pages restées vides, donnant naissance à un ensembte foisonnant exceptionneI où s'entremêlent textes et dessins.

Pour la première fois, l'écrivain qui rêvait de devenir peintre révèle ses carnets à travers une sélection personnelle réalisée parmi plusieurs milliers de pages.

"L’atelier d’Orhan Pamuk", par Jean-Paul Champseix (en ligne le 21 novembre 2022).

Entrer à ce point dans l’intimité d’un auteur est une chose assez rare. L’ouvrage d’Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin, en donne vraiment l’occasion. Le Prix Nobel, originaire de Turquie, pensait, dans sa jeunesse devenir peintre ; puis la vocation littéraire – aux alentours de vingt-deux ans – avait effacé la précédente. Mais, en 2008, l’écrivain fait l’acquisition « de deux grands sacs pleins de crayons et de pinceaux » : le peintre « n’était pas mort » mais « il avait peur, il était très timide ». Aussi va-t-il dessiner discrètement sur des carnets pour que personne ne voie ses œuvres. Cette habitude va devenir un véritable besoin. L’ouvrage présente 370 pages illustrées des carnets, qui ne vont pas manquer de satisfaire les lecteurs de Pamuk. Ceux-ci vont entrer dans l’atelier d’un écrivain maniant des couleurs qui éclairent l’acte créateur.