Florence Fix, Corinne François-Denève (dir.), Christine de Suède et ses fictions

Christine de Suède, souveraine du XVIIe siècle, parle plusieurs langues,écrit des maximes, voyage à travers l’Europe, invite Descartes à sa cour, fait construire des salles de musique en Italie. Libre de pensée et de mouvements, elle refuse de se marier. Protestante suédoise qui s’oppose souvent au pape italien pour promouvoir les arts, elle se convertit pourtant au catholicisme et finit par renoncer à sa couronne.

Il en résulte une mythologie et de nombreuses fictions, dont on retient en particulier le rôle tenu par Greta Garbo au cinéma, qui occupe une place prépondérante dans la culture populaire. Cette reine suédoise bisexuelle est queer avant l’heure. Femme savante, raillée en son temps à la cour de France, elle est un personnage dans l’esprit de ses contemporains avant de le devenir dans des pièces de théâtre, des films, et des bandes dessinées que les contributeurs de ce volume mettent en lumière.

Ont participé à cet ouvrage :

Natacha APRILE, Annie BOURGUIGNON, Sandrine CHAMPION-BALAN, Judith COHEN, Yohann DEGUIN, Ariane FERRY, Florence FIX, Corinne FRANÇOIS-DENÈVE, Carin FRANZEN, Sylvain LEDDA, Sophie MENTZEL, Leif OLSSON, Laurent PAGÈS, Jean-François de RAYMOND, Sylviane ROBARDEY-EPPSTEIN, Francesco SCHIARITI, Marthe SEGRESTIN, Charlotte SIMONIN, Sophie TONOLO, Denis VIART, Georges ZARAGOZA et Anna ZILLI.