Jacob & Wilhelm Grimm, Contes méconnus

Préface et traduction de Chloé Thomas

Des contes de Grimm, on connaît généralement "Blanche-Neige", "La Belle au bois dormant", "Le Chat botté", "Le Petit Chaperon rouge", "Cendrillon". Les anthologies et albums pour enfants reprennent souvent les mêmes histoires. Pourtant, on en compte plus de deux cents, d’une grande diversité générique, narrative, thématique dont la présente sélection essaye de rendre compte. Jacob, né en 1785, et Wilhelm, né en 1786, avaient découvert les grands auteurs romantiques à l’université de Marbourg et, avec eux, l’intérêt pour le folklore, pensé comme l’expression du génie du peuple à un âge où émergeaient les nations européennes modernes.