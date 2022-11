XVIIe siècle, n° 297 (2022-4): "Les Duchés de Poméranie au XVIIe siècle"

Le numéro sur « les duchés de Poméranie au XVIIe siècle » constitue une première synthèse des recherches récentes littéraires et historiques, faites essentiellement par les savants allemands, sur ces duchés, qui se trouvent à la césure entre le monde slave et le monde germanique, au contact entre la Suède et Brandebourg, et qui sont la porte d'entrée de la Suède dans l'Empire et un enjeu stratégique considérable. Jusque-là, il n'existait rien sur la Poméranie à l'époque moderne dans l'historiographie française, et cette dernière n'était pas connue pour elle-même. La présente livraison vient combler cette lacune.