Revue balzacienne, n° 23 : "Créer et lire en collaboration"

Ce numéro, « Créer et lire en collaboration », se veut tout à la fois fidèle à l’exigence philologique qui a fait la renommée de la revue et ouvert à un large public (celui des chercheurs, des professeurs de lycée et de collège mais aussi des amateurs de littérature). Les deux dossiers « Balzac en collaboration » et « La Peau de chagrin : approches pédagogiques » le montrent éminemment puisqu’ils complètent, d’un côté, la connaissance que nous avons de Balzac et de ses processus d’écriture, et permettent, de l’autre, de renouveler les analyses d’une œuvre bien précise, récemment mise au programme du lycée. Les plus grands spécialistes internationaux de Balzac seront présents dans ce numéro, venant d’Asie, d’Amérique ou d’Europe ; mais la revue se veut aussi au centre de la réflexion pédagogique et s’interroge, à travers les articles de professeurs de lycée et d’inspecteurs d’académie, sur la meilleure manière d’enseigner La Peau de chagrin aux élèves de Première. L’Année balzacienne assure non seulement le rayonnement de Balzac en France et dans le monde, mais se veut aussi un outil au service des enseignants (du secondaire comme du supérieur).