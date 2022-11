Karrie Fransman, Jonathan Plackett, L'enlèvement de Perséphon

Traduit de l’anglais par Marguerite Capelle et Hélène Cohen

Qui n’a pas entendu parler d’Ulysse et de ses sirènes ? De l’amour fou d’Orphée pour Eurydice ? Ou de la mystérieuse boîte de Pandore ?

Depuis des milliers d’années nous lisons avec délice les aventures des dieux et déesses de la mythologie grecque. Dans ces récits, la force et le courage sont l’apanage des hommes tandis que les femmes sont trop souvent cantonnées aux rôles de jeunes filles sans défense ou d’épouses jalouses éconduites. Ces mythes continuent pourtant de forger notre représentation du monde.



Inspirés par l’incroyable succès du Bel au Bois dormant, Karrie Fransman et Jonathan Plackett ont donc décidé de ressortir leur baguette magique et de dépoussiérer tout cela en intervertissant – à l’aide de leur malicieux algorithme – le genre des personnages, sans rien modifier d’autre.

Ainsi, le pauvre Perséphon se fait enlever par la puissante Hadéesse, Théséa triomphe de la terrifiante Minogénisse tandis que Circé le magicien transforme allègrement les compagnes d’Ulyssa en truies…

Subliment illustré par Karrie, L’Enlèvement de Perséphon deviendra à coup sûr le nouveau livre de chevet de toute la famille. Un roman d’une impressionnante puissance littéraire et une révélation de cette rentrée.

