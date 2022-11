Transalpina, n° 25 : "Les mystères urbains en Italie – volume 1 : Les textes du XIXe siècle", Stefano Lazzarin et Mariella Colin (dir.)

Stefano Lazzarin et Mariella Colin (dir.), Les mystères urbains en Italie – volume 1 : Les textes du XIXe siècle, Transalpina [Caen, Presses Universitaires de Caen], n° 25, novembre 2022, 187 pages, ISSN électronique : 2534-5184. Site: https://journals.openedition.org/transalpina/?lang=it

Les mystères urbains sont l’un des genres les plus fascinants de la littérature du XIXe siècle. Lus par tout le monde à l’époque de leur publication en France, les Mystères de Paris d’Eugène Sue vont connaître un succès immédiat et, à la suite de leur parution, une éclosion soudaine d’imitations dans toute l’Europe. Dans la péninsule italienne, ils provoquent un déluge de publications directement liées à la culture italienne et à ses grandes constantes culturelles, en premier lieu la diversité géographique : Rome, Palerme, Milan, Naples, Florence, Gênes renferment leurs propres mystères que de nombreux écrivains italiens vont s’employer à révéler à leurs lecteurs. Une diversité géographique à laquelle correspond une tout aussi large variété de registres narratifs, lesquels, au fur et à mesure que le siècle avance, vont des intrigues ténébreuses aux pamphlets anticléricaux, des romans criminels aux reportages journalistiques, des enquêtes sociologiques aux manifestes politiques anarchistes ou socialistes. Ce numéro de Transalpina se propose de faire le point sur la littérature italienne des mystères et sur sa réception critique, à partir des textes « classiques ».

Table des matières :

[Dossier monographique]

Stefano Lazzarin et Mariella Colin – Introduction

Stefano Pifferi, Un eccentrico mistero nella Roma di metà Ottocento : Una vedova e un mistero. Storia del secolo XIX (1846) di Cesare Malpica

Daniela Bombara, I misteri di Palermo di Benedetto Naselli : la tragedia del proletariato siciliano fra povertà, oppressione nobiliare, corruzione

Marina Formica, Delitti e misteri. Modalità discorsive, immagini e rappresentazioni nella narrativa ottocentesca d’ambientazione romana

Laura Fournier-Finocchiaro, Les Misteri del chiostro napoletano d’Enrichetta Caracciolo, entre mystères urbains, récit anticlérical et roman national

Stefano Serafini, Gotico e misteri nell’Italia post-unitaria

Luca Bani, Paolo Valera: ideologia e critica sociale nella Milano dei misteri urbani



[Varia]

Julien Le Mauff, Machiavel et la question biographique

Héloïse Moschetto, Poétiques et polémiques : le paradoxe du prix Nobel attribué à Quasimodo et ses conséquences dans la réception de son œuvre en France



[Notes critiques]

[Comptes rendus]