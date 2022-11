Sonia Anton (dir.), Le territoire littéraire de la Seine

Géocritique d'un fleuve

Cet ouvrage rassemble des études portant sur les représentations littéraires de la Seine, entre Paris et le Havre, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd’hui. Il rend compte d’une méthode de recherche, la géocritique, qui interroge la relation qui unit les lieux et la littérature. Il s’est donné pour ambition de dessiner et de donner à connaître un «territoire littéraire» du fleuve, ni strictement fidèle au référent ni seulement alimenté par la littérature. Qui rend compte, naturellement, de réalités factuelles et historiques, mais s’attache à celles-ci en tant qu’elles ont été nourries par des imaginaires, revisitées par des regards esthétiques. Qui s’actualise dans un balancement entre le réel et la fiction, à la recherche de cette autre réalité des lieux, qui pourrait être une vérité littéraire et intertextuelle.

Coordination éditoriale de Sonia Anton



Intoduction

LA SEINE LITTÉRAIRE DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Le fleuve miraculeux : la Seine dans la légende des « Énervés de Jumièges », par Gabrielle Grandcamp

Diderot les pieds dans l'eau, par Odile Richard-Pauchet

La Seine de Jules Janin : une vision « pittoresque et romantique » du fleuve ?, par Alain Guyot

D'une rive à l'autre, par Morgane Muscat

Un fleuve de mots et d'images, par Sylvia Baroni

Paris-Villequier-Dendérah, par David Charles

La Seine sanglante : flots révolutionnaires et flux mémoriel, par Florence Fix

Décrire la Seine au XIXe siècle : l'engouement des romanciers réalistes, par Sébastien Roldan

La Seine dans L'Œuvre d’Émile Zola, par Béatrice Vernier

Les naïades de Joris-Karl Huysmans, par Carine Roucan

La Seine dans la poésie d’Apollinaire ou le fleuve invisible, par Esther Pinon

La Seine du crime, par Julien Campagna

Géocritique d’un espace « navicule » dans Un fauteuil sur la Seine d’Amin Maalouf, par Lamia Mecheri

L’Inconnue de la Seine de Didier Blonde : traversée critique d’un mythe littéraire, par Arthur Pétin

La Seine dans Une Éducation libertine de Jean-Baptiste Del Amo, par Alexandra Seha

DIRE LA SEINE AUJOURD’HUI. LA SEINE ET LA CRÉATION ÉMERGENTE

Mille pattes, par Dominique Dehais et Luc Perrot

Étude des Eaux mauvaises, par Sonia Anton et Alexandra Seha

« Rivière noire » : paysages pour l'Anthropocène, par Helen Evans

Géocritiquons/politisons le blockbuster d’auteur, par Raymond Delambre

VERS LA GÉOCRITIQUE DE L’OBJET-FLEUVE

Représentations littéraires du Danube, par Carmen Andrei

