S. Jișa, B.-L. Bartoș, G. Miron & Y. Goga (dir.), Féminités actuelles : avatars de l’écriture

Qu’en est-il des avatars de la femme dans les ouvrages contemporains ? Les contributeurs et contributrices de ce volume explorent les diverses facettes de l’écriture des femmes et sur les femmes, en s’orientant à la fois vers le passé, afin de comprendre l’évolution des thèmes spécifiques, et vers l’avenir, pour découvrir de nouveaux horizons.



Sommaire

Avant-propos 5



Gabriela Miron : Sous le signe de la fascination : Emma Van A., La Rêveuse d’Ostende d’Éric-Emmanuel Schmitt 9



Chandra Feupeussi : L’égalité au prisme de l’inégalité chez Nadine Bismuth : une autre façon de revendiquer 21



Teodora Maria Pop : De ma non-mère à mon a-mère et à Moi : le cas de Shayna (Arbre de l’oubli de Nancy Huston) 31



Roxana Maximilean : La femme face au Coronavirus dans Brèves de solitude de Sylvie Germain 49



Alina Aluaș : Portrait de la femme artiste en être marginal dans le roman Charlotte de David Foenkinos 65



Abdel Fatah Nadjloudine : L’image de la femme dans le roman comorien : de l’effacement à la révolte 79



Bianca-Livia Bartoș : Indiana et Madame Bovary : du spleen à la neurasthénie ou la féminité contre le mal du siècle 91



Pour toute information : Simona Jișa (simonajisa@yahoo.fr)