Heureuse Béatrix

On oublie souvent qu'entre le Goncourt attribué à Elsa Triolet pour le recueil de nouvelles Le premier accroc coûte 200 francs et celui décerné à Simone de Beauvoir pour Les Mandarins, c'est Léon Morin, prêtre (1952) de Béatrix Beck qui avait été récompensé. Après l'adaptation de Jean-Pierre Melville (1961), le film réalisé en 2016 par Nicolas Boukhrief, avec Romain Duris et Marine Vacht dans les rôles principaux, avait permis à Gallimard de rééditer le livre dans la collection Folio.

C'est aujourd'hui L'Épouvante l'émerveillement qui reparaît dans les librairies aux éditions Grasset. Publié en 1977, ce roman raconte à la première personne les débuts de vie d’une jeune fille, Pamela, de sa naissance à l’âge de treize ans. Le lecteur suit l'évolution de l'apprentissage du langage du personnage, des premiers mots balbutiants de l'enfant à la verve de l'adolescente. Cette verve, on avait déjà eu la chance de la rédécouvrir dans la réédition aux éditions du Chemin de fer du roman La Décharge (prix France inter 1979), joyeusement illustré par Rob Miles. Le roman avait valu à Béatrix Beck d'être comparée par Bertrand Poirot-Delpech à Queneau et Christiane Rochefort.

Ces mêmes éditions du Chemin de fer avaient déjà réédité, en 2020, Devancer la nuit, roman épistolaire décrivant les tumultes amoureux de la journaliste Anaïs Dobleï et de l'écrivain Alexis Deblaise : “Je souhaitais, par admiration pour Choderlos de Laclos, et par défi, ayant entendu à l’époque qu’on ne pouvait absolument plus écrire de roman par lettres, écrire un tel livre”. Le personnage d'Alexis Deblaise était inspiré de Robert Nimier, jeune hussard avec qui Béatrix Beck entretint une correspondance suivie après l'article élogieux qu'il consacra à Léon Morin, prêtre pour Carrefour. Ces lettres, publiées à la suite du roman, ont été lues par Nathalie Jungermann. Fabula vous invite à les écouter.

À quand un colloque international sur son œuvre ?