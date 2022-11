Poste de PRAG/PRCE en langue française et français langue étrangère (Université Paris-Est Créteil)

La personne recrutée effectuera son service pour moitié au sein du département de lettres. En licence 1, elle assurera la remise à niveau en expression française (orthographe, grammaire, registre de langage, maîtrise de l’écrit comme de l’oral). Elle animera également des ateliers d’écriture et de lecture et prendra en charge la coordination des chargés de cours qu’elle aidera à recruter et qui interviendront dans les ateliers de lecture et d’écriture.

Elle interviendra dans la préparation des concours. Elle formera en morphosyntaxe les étudiants de Master MEEF Lettres dans le cadre de la préparation de l’épreuve de langue française des concours de l’enseignement du second degré (CAPES, CAFEP). Elle dispensera aussi les cours de grammaire du XVIe au XXIe s., réservés à une centaine d’étudiants en formation continue préparant l’agrégation interne de lettres modernes.



L’autre moitié du service sera effectuée au Delcife, le département d’enseignement de la langue, de la culture et des institutions françaises aux étrangers. La personne recrutée aura une expérience d’enseignement du Français Langue Étrangère. Le poste vise à améliorer les compétences des étudiants en grammaire et expression orale.

La personne recrutée sera en charge des cours de grammaire (syntaxe, conjugaison) des niveaux A2 et B1 - niveaux élémentaire et intermédiaire déterminés par le cadre européen de référence pour les langues (CECRL). Elle assurera également des cours d’expression orale dans les niveaux A2 et B1 ainsi qu’un cours de civilisation niveau B2/C1/Échanges : Institutions européennes. Par ailleurs, elle prendra la responsabilité de coordination du niveau A2 ou B1.

Date de clôture des candidatures : 25 novembre 2022.

La candidature se fait exclusivement via le portail Galaxie des personnels du supérieur : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm