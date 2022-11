Nicolas Aude, Les aveux imaginaires. Scénographie de la confession dans le roman (Angleterre, France, Russie)

À partir de la fin du xvIIIe siècle, les mises en scène fictionnelles de l'aveu se multiplient. Cet ouvrage s'intéresse à la scène romanesque de confession telle qu'on la trouve représentée chez six autrices et auteurs issus des espaces anglais, français et russe : Ann Radcliffe, George Sand, Charlotte Brontë, Fédor Dostoïevski, Maxime Gorki et Georges Bernanos. La comparaison invite à se déprendre des catégories traditionnelles de l’histoire littéraire. En s’inscrivant dans une seule et même dynamique narrative, celle du roman à mystères, cette scénographie vient révéler plusieurs contradictions du partage public-privé-intime en contexte de création postromantique. Envisagée au prisme d’une histoire culturelle de l’aveu, une telle mosaïque de textes ne doit pas manquer d’entrer en résonance avec la prolifération hypermoderne des mises en scène de soi. Les paradoxes de leurs aveux imaginaires deviennent ainsi nos paradoxes.

SOMMAIRE

Introduction

Aveu, confession, pénitence

La littérature entre intime et public

Scènes romanesques

Partie I. Confessions romancées : l'hypothèse générique

Préambule. « Confessio interrupta »

Chapitre 1. Affiliations de genre

Pratiques titulaires

Rousseau et ses enfants perdus

Chapitre 2. Au nom de l'auteur, au nom du héros

Les identités multiples du sujet narratif

Archéologie de l'autofiction

Du confessionnalisme comme stratégie

Chapitre 3. Figures du témoin inconnu

Confessor in fabula : la théologie d'Ann Radcliffe

De l’auditoire au lecteur intime

Un confessionnal de papier

Chapitre 4. Dire ce qu’il faudrait taire

L’expression de la chair

Persistance des non-dits

Partie II. L’aveu mis en scène : confession et théâtralité

Préambule. Avouer en place publique

Chapitre 5. Poétique de la scène romanesque

Le cadre scénique

Polyphonie du dialogue

La vérité mélodramatique du geste

Chapitre 6. La dramaturgie sociale de l’aveu

Coulisses : l’envers de la scène publique

Charlotte Brontë et le spectacle de l’inavoué

Scènes judiciaires : l'arène des récits

Chapitre 7. Publicisation de soi

Corps expressifs : parrêsia et pénitence

Femmes publiques

Partie III. Lire les âmes : scènes d’interprétation

Préambule. Le professeur est un bon lecteur

Chapitre 8. Sémiologie des confessions involontaires

« Les confesseurs des temps modernes »

Décrire, interpréter, faire avouer

La connaissance des cœurs

Chapitre 9. Examens de conscience

Soi-même comme énigme

La conscience et ses spectres

Chapitre 10. Le confessionnal de la critique

L’homme et l’œuvre : histoires croisées

« Les femmes ne devraient jamais avoir de biographie »

Lire l’inavouable chez Fédor Dostoïevski

Conclusion

Bibliographie

Index

