Poste de PRAG/PRCE en Expression-Communication à l'IUT de Lille - Site de Roubaix

L'enseignant ou l'enseignante assurera, au sein du département Techniques de commercialisation de l'IUT de Lille - Site de Roubaix, des enseignements en Expression-Communication, en les inscrivant dans le cadre de l'Approche par compétence (APC) du nouveau Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). L'enseignant ou L'enseignante aura vocation à intervenir dans le cadre des trois années du BUT Techniques de Commercialisation (TC) du semestre 1 au semestre 5.



L'enseignement en Expression-Communication dispensé doit permettre d'appréhender à l'oral et à l'écrit des situations simples et complexes de la vie professionnelle : mailing, note de synthèse, présentation avec PréAO, conduite de réunion, méthodologie du rapport et de la soutenance de stage, recherche documentaire, communication visuelle, revue de presse, écriture journalistique.



La personne recrutée devra montrer une appétence pour les nouvelles formes d'écriture et de communication en contexte numérique. Une attention particulière devra être donnée à la structuration du propos et au développement de l'esprit critique des étudiant·e·s. Elle sera en charge du Projet Voltaire au sein du département. L'enseignant ou l'enseignante recruté·e doit en outre construire son investissement pédagogique dans le cadre de l'Approche par Compétence (APC) et dans une perspective transversale en relation avec l'ensemble des disciplines du BUT Techniques de commercialisation dont le coeur de compétence est le Marketing, la Vente et la Communication. (Cf. Programme national du BUT TC : URL : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP4-MESRI-26-5-2022/16/6/spe617_annexe25_1426166.pdf) Il ou Elle répondra aux besoins d'encadrement des étudiant·e·s en complémentarité avec l'équipe pédagogique.



Il ou Elle participera de ce fait :



- à l'encadrement de situation d'apprentissage et d'évaluation (SAE, notamment Portfolio) ;



- aux activités et événements liés à la vie et au rayonnement du département (jurys, conseils pédagogiques, suivi de stages, JPO, etc).



La personne recrutée pourra aussi être amenée à assurer une responsabilité au sein du département ou de l'IUT.



La candidature se fait exclusivement via le portail Galaxie des personnels du supérieur : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm