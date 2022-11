B. Thibault, J.M.G. Le Clézio et la métaphore exotique

J.M.G. Le Clézio et la métaphore exotique

Bruno Thibault

Amsterdam/New York, NY: Rodopi, coll. "Collection Monographique Rodopi en Littérature Française Contemporaine" n° 49, 2009, 241 p.



Présentation de l'éditeur:



J.M.G. Le Clézio et la métaphore exotique propose une analysedétaillée et approfondie de l'oeuvre de J.M.G. Le Clézio, prix Nobel delittérature 2008. La question de la « métaphore exotique » sert ici defil conducteur et permet d'éclairer le corpus leclézien d'un triplepoint de vue textuel, anthropologique et psychanalytique. L'inscriptionproblématique de l'espace et du voyage domine en effet toute laproduction littéraire de Le Clézio ; et cette inscription s'accompagned'une certaine ambiguïté générique. D'une part l'analyse montre quel'écriture du voyage fonctionne chez Le Clézio, comme chez Segalen,comme une « écriture des limites », c'est-à-dire comme un déplacementdu sujet et du sens. Mais d'autre part l'analyse montre que l'écrituredu voyage dessine chez Le Clézio un rapport singulier et ambivalent àl'espace postmoderne, au désenchantement du monde et à la disparitiondes grands mythes fondateurs, interrogeant l'acte même de la créationlittéraire. A la fois humaniste et antidogmatique, l'oeuvre de J.M.G. LeClézio se situe ainsi de façon originale dans les marges des grandsmouvements littéraires du XXe et du XXIe siècle, du Nouveau Roman desannées 60 à la « littérature-monde » d'aujourd'hui.



Table des matières:

Préface

Liste des abréviations

Introduction

1. Errance, fuite et initiation

2. Le chant de l'abîme ou la pensée interrompue

3. L'écriture du chamanisme et la hantise de la disparition

4. Fascination, méditation et éducation

5. L'immigration clandestine et marginalités

6. La nouvelle et le fait divers

7. La métaphore exotique et le processus d'individuation

8. L'inorigine en partage

9. De la nouvelle à la romance

10. L'utopie et l'écriture du désastre

Conclusion

Bibliographie choisie