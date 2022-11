Ulla Kölving, Andrew Brown, Émilie Du Châtelet, son monde, ses travaux

Volume issu des colloques Du Châtelet de 2016 et 2017, eux-mêmes contemporains de la sortie de l'ombre, en 2010, des immenses archives de la famille Du Châtelet et des manuscrits scientifiques de la plus illustre de ses membres.

Table des matières



Abréviations



Avant-propos…



La maison Du Châtelet



– Samuel Mourin, «Celui qui rengera les archives n'y trouvera surment pas tout l'ordre convenable»: la gestion des archives de la Maison Du Châtelet aux XVIIIe siècle



– Paul Delsalle, Un seigneur, ses bois, ses paysans et leurs cochons: la tibériade d'Amance, en 1614



– Georges Viard, Les Du Châtelet, gouverneurs de Langres



– Aurélie Gérard, Dom Augustin Calmet, généalogiste de la maison Du Châtelet



– Élisabeth Badinter, M. Du Châtelet fils: esquisse d'un portrait



– Claire Béchu, Fils de... ou le parcours d'un Lorrain méconnu



Cirey-le-Château



– Sylvain Skora, Cirey avant Émilie et Voltaire: l'état méconnu du domaine au XVIIe siècle



– Xavier de Massary, Les forêts de la seigneurie de Cirey-sur-Blaise au XVIIIe siècle



– Bernard Ducouret, Les travaux d'Émilie et Voltaire à Cirey



– Sandrine Fritz, La céramique d'Émilie Du Châtelet: l'apport du fonds Du Châtelet



– Marc Lechien, Émilie en son jardin de Cirey



Émilie Du Châtelet



– Claire Béchu, Les Du Châtelet en leurs demeures parisiennes: errances entre locations et constructions



– Ulla Kölving, Du Châtelet contre Hoensbroeck: un procès fleuve arbitré par Voltaire



– Jennifer Ruimi, Émilie Du Châtelet actrice



– Natalia Speranskaya, Mme Du Châtelet dans la bibliothèque de Voltaire: le manuscrit 8-221



– Susana Seguin, Mme Du Châtelet et l'univers de la philosophie clandestine: la «collection Du Châtelet»



– Bertram E. Schwarzbach, Un carnet de critique biblique de la bibliothèque d'Émilie Du Châtelet



– Catherine Voiriot, Autour d'un portrait présumé d'Émilie Du Châtelet: faux portrait de Mme Du Châtelet et vrai portrait de Mme Lepaute?



– Michel Toulmonde, L'éclipse de Soleil de 1764



– Catherine Voiriot avec la participation d'Ulla Kölving, Le portrait d'Émilie Du Châtelet par Marie-Anne Loir et ses différentes copies en peinture, au pastel et en miniature: premier essai d'inventaire



Science et philosophie



– Véronique Le Ru, Gabrielle-Émilie de Breteuil, marquise Du Châtelet, une grande dame savante



– Eszter Kovács, «La liberté est la santé de l'âme»: du pouvoir soi-mouvant au culte de la liberté chez Émilie Du Châtelet



– Elena Muceni, Lost in translation? New insights into Émilie Du Châtelet's La Fable des abeilles



– Fritz Nagel, Émilie Du Châtelet et Euler. Leurs relations scientifiques et leurs différences d'attitude à l'égard de la théorie newtonienne de la lumière



– Gianni Paganini, Rehabilitating hypotheses in the French Enlightenment: Émilie Du Châtelet and Condillac



– Anne-Lise Rey, Hypotheses fingo. Certitude et imagination dans les Institutions de physique d'Émilie Du Châtelet



– Michel Toulmonde, Des manuscrits scientifiques nouveaux d'Émilie Du Châtelet: lumière et astronomie



Postérité



– John R. Iverson, La médisance, La Bigarure, et la mort de la marquise Du Châtelet



– Ulla Kölving, Deux notices lorraines sur Émilie Du Châtelet



– Linda Gil, Présences et absences d'Émilie Du Châtelet dans l'édition de Kehl



– Alain Sager, De Germaine à Émilie: sur le seuil incertain du bonheur



– Osmo Pekonen, Émilie: un opéra sur Mme Du Châtelet



Auteurs



Index

