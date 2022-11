J.-P. Castellani Je, Marguerite Yourcenar. D'un Je à l'Autre

Compte rendu publié dans Acta fabula (novembre 2013, vol. 14, n° 8) : "La relation dans les belles lettres chez Yourcenar" par Anamaria Lupan.

Jean-Pierre Castellani, Je, Marguertite Yourcenar. D'un Je à l'Autre

Bucarest : EST‐Samuel Tastet Editeur, 2013.

EAN 9782868180407

328 p.

Prix : 18EUR



Pionnier de la critique de Marguerite Yourcenar, co‐fondateur de la Société Internationale d’Études Yourcenariennes, Jean‐Pierre Castellani réunit ici, pour le bonheur du lecteur, plusieurs travaux qu’il a consacrés au je de l’académicienne. Occasion, pour certains, de découvrir, pour d’autres, de redécouvrir, mais avec tout le plaisir et le profit du rapprochement, un parcours de recherches sur des œuvres connues comme Alexis ou le Traité du vain combat, Mémoires d’Hadrien, ou sur d’autres comme Denier du rêve et Rendre à César qu’il a beaucoup contribué à tirer de l’indifférence de la critique.

Trente ans après l’élection de Yourcenar à l’Académie française, voilà un ouvrage foisonnant et plein de vitalité, qui privilégie l’objet de l’étude plutôt que l’application de grilles mécaniques ou théoriques. Recherche et parcours existentiel ne sont jamais séparés. On perçoit ici l’unité d’une démarche, le ton d’un savoir enjoué, qui ouvre l’appétit pour une relecture de Yourcenar.

Jean-Pierre Castellani est Professeur Émérite (Langues et Cultures Hispaniques du XXe siècle) à l’Université François Rabelais de Tours (France).Spécialiste dans la littérature de l’espace autobiographique, vice-président de la SIEY (Société Internationale d’Études Yourcenariennes), il a publié de nombreux ouvrages dans le domaine de la langue et de la littérature française, de la production romanesque espagnole contemporaine et dans le discours de presse et de cinéma.

Il a donné des conférences et séminaires universitaires en Europe (France, Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, Portugal, Suisse) et en Amérique Latine (Argentine, Brésil, Colombie).

Avant-Propos



Portrait de Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar romancière ?

La correspondance de Marguerite Yourcenar

Alexis ou le Traité du vain combat



De Denier du rêve à Rendre à César

1. Métamorphoses du romanesque

2. Personnage, espace et temps

dans le roman historique

3. L’Universel et le singulier

4. Dramaturgie de l’espace romain

5. Une conscience ironique

6. Voix féminines : les figures de la mère et de l’enfant

7. Denier du rêve et l’exil



Les Mémoires d’Hadrien

1. Structure

2. “L’Autre” et le “Je”

3. Eros et Thanatos

4. Le suicide



Marguerite Yourcenar à la périphérie de son oeuvre

1. Marguerite Yourcenar et l’Espagne

2. Marguerite Yourcenar, traductrice

3. Réception de Yourcenar en Argentine

4. Une lecture de Jorge Luis Borges



