Avec Susan Sontag

Les éditions Christian Bourgois rééditent le célèbre essai de Susan Sontag : Le style camp, qui est une façon de voir le monde autant qu’une manière d’être. Cet art de valoriser l’artifice pourrait avoir pris corps pour la première fois dans Les Fourberies de Scapin de Molière, en 1671, autour de la figure de Louis XIV. Mozart, Greta Garbo et sa beauté androgyne, le film King Kong de 1933… tous incarnent la sensibilité Camp – un mélange d’extravagance, de ludisme et de sérieux. Le Camp, en tant que subversion des normes sexuelles, est aussi une forme d’expression et un regard propre aux communautés queer. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Plus près de nous, S. Sontag nous place Devant la douleur des autres. Rédigé au lendemain des attentats du 11 Septembre, la théoricienne y pose un regard neuf sur les emplois de la photographie devant les souffrances de la guerre. Près de quatre décennies après Sur la photographie, elle dessille une fois de plus les yeux de ses contemporains en s’interrogeant sur nos façons de voir et de représenter le monde. Les images "chocs", omniprésentes, nous rapprochent-elles ou nous éloignent-elles de la réalité ? Nous aident-elles à comprendre les souffrances d’autrui, ou érigent-elles au contraire, entre notre œil et ce qu’il voit, un mur d’indifférence ? Susan Sontag retrace l’évolution de la sensibilité collective face aux visions d’horreur auxquelles l’humanité ne cesse de se confronter, des tableaux de Goya aux charniers du Rwanda ou de Sarajevo en passant par les photographies de la guerre de Sécession, des tranchées de Verdun et des camps de la mort. Un texte de référence sur le pouvoir des images et l’expérience de la guerre. Fabula vous propose de découvrir l'ouvrage…

Signalons la récente biographie de Benjamin Moser, Sontag, qui nous rappelle qu'elle fut "la dernière star littéraire" américaine. Essayiste et romancière, mère et militante, égérie intellectuelle et médiatique aux mille et une facettes, tantôt adulée, tantôt détestée, Susan Sontag (1933-2004) s’ingénia toute sa vie à bâtir sa propre mythologie. Son oeuvre foisonnante offre une clé de lecture indispensable à la compréhension de notre culture saturée d’images et de conflits. Chroniqueuse des chaos de son époque (de la guerre d’Algérie au siège de Sarajevo en passant par la révolution cubaine et la chute du mur de Berlin), elle sut tout aussi bien exercer son regard acéré sur sa vie personnelle, marquée par des aventures amoureuses extraordinaires et une constante remise en cause de soi. Fabula vous propose de vous plonger dans l'ouvrage…

Reparaissent dans le même temps aux éditions Globe les Souvenirs sur Sontag de Sigrid Nunezparus en 2011 aux États-Unis sous le titre Sempre Susan, traduits en France en 2012 chez 13e note éditions, et qui n’étaient plus disponibles. Nous sommes au printemps 1976. Sigrid Nunez, 25 ans, sonne à la porte de Susan Sontag, 43 ans, pour l’aider à répondre à la pile monumentale de courrier reçu du monde entier pendant son hospitalisation. Sigrid découvre un vaste penthouse lumineux, aux murs blancs et nus. Peu de meubles, un chien, et une pièce stratégique, la chambre bureau de Susan, où trône une énorme machine à écrire IBM Selectric. L’une réfléchit et dicte, l’autre tape et capte…