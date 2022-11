Susan Sontag, Devant la douleur des autres

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Durand-Bogaert

Dans cet essai rédigé au lendemain des attentats du 11 Septembre, Susan Sontag pose un regard neuf sur les emplois de la photographie devant les souffrances de la guerre. Près de quatre décennies après Sur la photographie, elle dessille une fois de plus les yeux de ses contemporains en s’interrogeant sur nos façons de voir et de représenter le monde. Les images « chocs », omniprésentes, nous rapprochent-elles ou nous éloignent-elles de la réalité ? Nous aident-elles à comprendre les souffrances d’autrui, ou érigent-elles au contraire, entre notre œil et ce qu’il voit, un mur d’indifférence ?

Susan Sontag retrace l’évolution de la sensibilité collective face aux visions d’horreur auxquelles l’humanité ne cesse de se confronter, des tableaux de Goya aux charniers du Rwanda ou de Sarajevo en passant par les photographies de la guerre de Sécession, des tranchées de Verdun et des camps de la mort. Un texte de référence sur le pouvoir des images et l’expérience de la guerre..

