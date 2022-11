P. P. Pasolini, Entretiens (1949-1975)

Pier Paolo Pasolini

Entretiens (1949-1975)

éd. Delga

Édition établie par Maria Grazia Chiarcossi

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Présentation éditoriale par Aymeric Monville

Prix public 26 euros

ISBN 978-2-37607-161-7

26.00€

Ces entretiens, pour la plupart inédits en français, et édités par Maria Grazia Chiarcossi pour le public hexagonal, offrent un complément indispensable à la découverte de l’un des artistes majeurs du siècle passé et dont la profondeur de réflexion nous est devenue désormais indispensable, vitale.

On retrouvera les thèmes essentiels chers au poète italien, qui partent des recherches menées sur la langue et le style pour aboutir à la défense poétique de l’humanité ravagée par le néocapitalisme. On y lira aussi des réflexions sur marxisme et christianisme, sur son enfance, sur la révolte des étudiants de 1968 vue comme lutte interne à la bourgeoisie, sur son engagement communiste et humaniste, sur les ravages du développementisme au détriment du progrès.

Voir une vidéo de présentation…

Voir le site de l'éditeur…