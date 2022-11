L'épreuve de soi

L’œuvre d’Antoine Emaz, disparu en 2019, dialogue avec une tradition de poètes explorant une poésie lyrique mais distanciée (Reverdy, Du Bouchet, Jaccottet, Dupin…) en prenant place dans une modernité détachée de l’esprit des avant-gardes. Donnant forme à une « fatigue d’être soi » (A. Ehrenberg), sa démarche manifeste une exigence et une certaine radicalité : on sait l’écrivain réservé envers l’expression de soi et réticent aux excès de la subjectivité. Poète, il invente de nouvelles formes pour dire l’épreuve du quotidien, l’usure des injonctions à être. Penseur, ses carnets, écrits critiques, notes de lecture, lettres participent à une variété de formats littéraires. Sous le titre "Antoine Emaz, l'épreuve élémentaire de soi", un colloque se tiendra successivement à l'Université de Lausanne et à Paris Nanterre, les 9 et 17 novembre, pour s'efforcer de saisir l’ensemble du parcours de l’écrivain, mesurer son inscription dans la poésie contemporaine, son influence sur de nouvelles générations, en France et dans les pays francophones.