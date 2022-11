Journées Emmanuel Hocquard

Institut français de Tanger

11 et 12 novembre 2022

• • •

Exposition de livres, revues, tableaux,

à la médiathèque de l’Institut français

17 octobre - 19 novembre 2022

• • •

Vendredi 11 Novembre

À 18 h 00 : visite de l’exposition

À 19 h 00 : films (Rif - Cinémathèque)

• Voyage à Reykjavik d’Alexandre Delay et Emmanuel Hocquard (1997, 42 minutes)

• Juste : quoi de Juliette de Laroque (2017, 50 minutes)

Lecture de Juliette de Laroque

• • •

Samedi 12 Novembre

À 10 h 00 : déambulation / lectures sur les lieux d’Emmanuel Hocquard

Tables-rondes : (Médiathèque)

À 15 h00 : Évocation d’Emmanuel Hocquard et de son oeuvre

Avec : Éric Audinet (modérateur) et

Françoise de Laroque, Lénaïg Cariou, Gustave de Staël

À 17 h00 : Présentation de Une Grammaire de Tanger (P.O.L)

Avec : Stéphanie Gaou (modératrice) et

Fayçal Maanan Algandouzy, David Lespiau, Anne Malaprade

• • •

Un événement proposé par Emmanuel Ponsart et porté par l’Institut français de Tanger.

• • •

Institut français de Tanger : 41 rue Hassan Ibn Wazzane – Tanger

Site : https://if-maroc.org/tanger/ Tél. : +212 5 39 94 10 54

Cinémathèque de Tanger : info@cinemathequ edetanger.com Tél. : +212 5 22 93 46 83

Librairie les insolites : lesinsolites.tanger@ gmail.com Tél. : +212 5 39 37 13 67

• • •