En regardant voler les mouches. Arts, littérature et attention

Essai composé par

Natacha Allet, Daniele Carluccio, Martina Diaz, Nolwenn Mégard, Annick Morard, Isabelle Pitteloud et Jean-Philippe Rimann,

avec la contribution de Dominique Brancher.

Quand la mouche bourdonne à ses oreilles, l’homme, rappelle Pascal, ne saurait être de « bon conseil ». Ce dérangeant tintamarre forme ici le point d’entrée privilégié d’une réflexion sur l’attention. Les yeux à facettes du diptère, ses mouvements brusques, son appréhension tactile de la réalité inspirent artistes et écrivains, en donnant à réfléchir sur l’omnivoyance ou la trace, le tropisme et la répulsion.



« En regardant voler les mouches » : cette expression, qui stigmatise le désœuvrement et la paresse, peut aussi s’entendre comme une invitation à se rendre disponible à l’objet contemplé, afin d’accéder peut-être à sa leçon.



Issu des réflexions collectives d’un groupe de chercheurs d’horizons divers, cet essai déploie ses investigations dans le champ de la littérature – en explorant notamment les proses de Rabelais, Georges Bataille, Robert Musil et Paul Valéry ou les essais du naturaliste Jakob von Uexküll ; aussi bien qu’au cinéma – de Charlie Chaplin à David Cronenberg en passant par une scène iconique de Breaking Bad ; sans oublier de se pencher sur les diptères qui se sont aventurés dans les arts – la peinture de Giotto, la sculpture de Francisco Tropa ou la photographie de Patrick Bailly-Maître-Grand.



Une somme transversale, à la recherche du minuscule et captivant insecte. Car si ses dimensions, sa ténuité font de la mouche un détail, cette insignifiance apparente – cette inutilité – aiguisent justement l’attention, la portent à l’énième puissance.



Table des matières



I. Irruption, interruption



La mouche en vanité par Isabelle

La mouche sur le nez de l’orateur: défigurer l’homme (Bataille)

Portrait de la mouche en bouffon (Ponge, Chaplin)

Vladimir Nabokov: des papillons et des mouches



II. Vers une attention sans objet



Poinçonner, bayer, moucharabieh (Rabelais)

Paul Valéry, la transparence et la mouche

Il était une fois une mouche

«Exténué et attentif»: Claude Simon

Bad Fly



III. Question d'échelle



De l’illusion picturale à la désillusion tactile

Miroir brisé : versions du monde d’après Claude Simon

Musil vivisecteur du réel

Macro-mouche : expériences optiques et monstruosité chez Francisco Tropa

Mouches et musées (Valéry)

Roland Barthes : Le lecteur, l’indirect, la mouche I



IV. Dans l'oeil de la mouche



Voir avec un «œil de mouche»: les grilles de Jakob von Uexküll

Le privilège de la mouche (Stendhal)

Cortázar: Les témoins

Flaubert, l’homme-mouche

La marche de l’homme-mouche

Roland Barthes : Le lecteur, l’indirect, la mouche II

Mouches au miroir (Valéry)



V. Contact



L’effleurement de la mouche : Nathalie Sarraute

La touche de la mouche (Valéry)

Les mouches de Patrick Bailly-Maître-Grand et leur empreinte



VI. Répulsion



Cronenberg: des mouches et des hommes

Musil et le papier tue-mouches

Bataille : Histoire de l’œil (pinéal)

Ratures d’Artaud

Mouches en bouches : Rabelais

Bataille : le jeu des transpositions

Marguerite Duras, Écrire.