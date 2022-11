Hassen Bkhairia, Francis Lacoste, Laure Lévêque (dir.), La Femme orientale. Mythes, imaginaires, représentations

Table des matières



Avant-propos

Hassen Bkhairia, Jalel El Gharbi et Francis Lacoste



REPRÉSENTATIONS ET IDÉOLOGIE



Schématisation, théâtralisation, scène : penser plus loin à partir du chapitre « Orientaliser l’Oriental » de L’Orientalisme d’Edward Saïd

Jean-Pierre Dubost



Les représentations de la femme dans l’univers oriental des Contes de Voltaire

Moufida Aliou



Les vicissitudes de la « belle Juive », label occidental pour beauté orientale. Quelques jalons

Laure Lévêque



De Goncourt à Barrès : enjeux esthétiques et idéologiques autour de la femme orientale

Béatrice Laville



Des figures en marge ? Les Juives et les femmes noires dans l’orientalisme et l’art colonial marocains

Marlène Lespes



USAGE ET CONTESTATION DU STÉRÉOTYPE



Les voiles des Désenchantées

Jalel El Gharbi



La femme marocaine au regard de Pierre Loti : exotisation et érotisation d’un corps voilé

Abdelhak Zerrad



La femme orientale dans Tartarin de Tarascon : d’une image stéréotypée, vers une confusion identitaire

Kaouther Athimni



La femme maghrébine vue par Maupassant

Lassad Affi



« La femme orientale dans Désert et Étoile errante de Le Clézio

Hassen Bkhairia



CONDITION FÉMININE



L’image de la femme perse chez Jane Dieulafoy : quand l’Occidentale rencontre l’Orientale

Fatemeh Taghavifard



La femme orientale dans les écrits de femmes francophones algériennes

Chafika Femmam et Khadija Ghemri



La représentation de la femme orientale à travers l’héroïne du dessin animé Princesse Shéhérazade

Syrine Farhat



FEMME ORIENTALE ET CRÉATION



« Je ne vis jamais une si ravissante image de la douleur » (Lamartine) : Portrait d’une jeune veuve turque en allégorie de l’élégie

Pierre Dupuy



La femme orientale dans la Correspondance de Flaubert

Francis Lacoste



La femme orientale : mythe ou réalité dans Gradiva d’Alain Robbe-Grillet

Ahlem Ayadi



L’Orientale au hublot de Lesbos (témoignage d’une poète sur un recueil néo-saphique en cours)

Daniel Aranjo