Edmond de Goncourt, Œuvres complètes. Œuvres romanesques, t. XI, Chérie (éd. Pierre-Jean Dufief)

Chérie, « le pauvre dernier volume du dernier des Goncourt », a longtemps été considéré comme une œuvre mineure. On redécouvre aujourd’hui l’intérêt et la modernité d’un texte qui, par un subtil jeu de collages, fait revivre la « fête impériale » et brosse l’original portrait d’une jeune fille de la haute société.

Ce roman, sans intrigue ni romanesque, marque le retour à l’analyse psychologique. Goncourt donne aussi toute sa place à la physiologie, tout comme Zola dans La Joie de vivre. L’écrivain associe, dans un constant oxymore, la peinture de la vie élégante et les trivialités du corps.

Cette édition, qui a bénéficié de l’apport de deux documents importants (le manuscrit et le plan du roman), permet de corriger quelques idées préconçues sur le refus de la composition et sur l’écriture artiste.

Pierre-Jean Dufief, professeur émérite à l’Université de Paris-Nanterre, président de la société des Amis des Frères Goncourt, a réédité des romans des deux frères et publié plusieurs volumes de leur correspondance (Correspondance générale, t. I., Honoré Champion, 2004). Il est le coauteur, avec Jean-Louis Cabanès d’une biographie des Frères Goncourt (Fayard, 2020).

Table des matières…