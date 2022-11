Constance Cagnat-Deboeuf, Laurence Plazenet et Anne Régent-Susini (dir.), Je ne vois qu'infini. Littérature et théologie à l'âge classique. Mélanges en l'honneur de Gérard Ferreyrolles

Savant, maître, ami : Gérard Ferreyrolles illustre exemplairement chacune des trois catégories. Pendant quarante ans, ses travaux et sa courtoisie ont assuré le rayonnement de chacun des sujets qu’il a abordés. S’il a privilégié l’étude de Pascal, de Bossuet, celle, plus généralement, des relations entre littérature et religion, ainsi que de l’histoire au XVIIe siècle, de l’éloquence de la chaire ou des moralistes, ces domaines n’ont jamais circonscrit sa curiosité.

Collègues et disciples ont souhaité, en composant ce volume, rendre hommage à la contribution capitale qu’il a pu apporter à l’histoire de la littérature classique. Ce faisant, ils ont réuni un faisceau d’articles qui reflètent ses intérêts et parfois prolongent, ou font écho, à certaines de ses enquêtes. Mais leur diversité, de la Bible à Cioran et Houellebecq, en passant par le jésuite Menochius, triomphe de toute catégorisation trop rapide pour faire de ce livre où perce aussi l’humour de Gérard Ferreyrolles, plus qu’un simple volume de Mélanges : une extension du plaisir de lire.

Table des matières…

Avant-propos…