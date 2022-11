Les temps du fragment : pratiques d'écriture, chantiers de pensée, gestes de résistance (Post-Scriptum, n° 35)

Les temps du fragment: pratiques d’écriture, chantiers de pensée, gestes de résistance

Université de Montréal, Québec, Canada, 27-28 avril 2023



Colloque organisé par Sarah Labelle, Benoîte Turcotte-Tremblay et Justina Uribe

Dans sa forme même, la littérature ne peut être détachée du temps, de l’histoire qui l’ancre, du moment de création, du rythme qui régule ou libère les textes. La forme fragmentaire révèle les traces de la temporalité dans ce qu’elle a de plus matériel, nous donnant à saisir le langage dans ses plus petites unités.



Les mots ‘fragment’ et ‘fragile’ sont étymologiquement noués. Ce qui est brisé, ou ce qui peut l’être — brisé.

On peut penser à Emily Dickinson et à son œuvre poétique fragmentaire et débordante, éparpillée jusque sur des sachets d’épices vides enfouis dans ses tiroirs (Fortier, 2022); à Alejandra Pizarnik répandant sa pensée dans des cahiers, sur des fiches et des feuilles volantes,



Fragments volés au temps qui ne cligne pas des paupières.



Le temps qui ne cille pas. Je cille.



ou inscrivant les mots sur des bouts de papier et les manipulant, les remaniant (Di Ció, 2014); à Joséphine Bacon, dont le premier recueil (2009) rassemble des fragments poétiques rédigés à l’origine sur des serviettes de papier ou des cartons d’allumettes (O’Bomsawin, 2020). Pour cette édition du colloque annuel de la revue Post-Scriptum, nous désirons examiner les possibilités, les limites et les singularités d’une fragmentation du discours, qu’il soit narratif, poétique ou critique. Par sa remise en question des codes traditionnels mis de l’avant par les institutions savantes, l’écriture par fragments revendique une autonomie intellectuelle et stylistique dont les paramètres ne cessent d’être réinventés par celleux qui la pratiquent. Que provoque une telle mise en éclats du discours?



Matériau et trace de la pensée en train de se faire,



fil fragile de la pensée pensée saccadée dérangée embuée



le fragment s’impose comme forme spontanée ou nécessaire de réflexion, de création. Les journaux de philosophes et d’artistes (Woolf, 2008; Kafka, 2021; Sontag, 2012) en sont un exemple : leurs entrées dispersées, découpées par les dates et parsemées de silences donnent accès au parcours de la pensée. La forme fragmentaire elle-même crée-t-elle une ouverture, insuffle-t-elle un mouvement créatif? Elle est certes une façon de dire l’infigurable,



la syntaxe de Diamela Eltit déformée par l’horreur langage écartelé



fragments inintelligibles insupportables comme la torture



parole exaspérée peurs cris hallucinations



le fragment blessure expression viscérale



de l’indicible marges espaces silences refus du monolithe



du discours-mitraillette



de rendre compte des mouvements sensibles de l’âme. L’écrivain.e traversé.e par le deuil (tel Barthes dans son Journal de deuil, 2009; ou Roubaud dans Quelque chose noir, 2001) laisse l’indicible se faufiler entre les silences et les espaces. La temporalité autre de la perte s’incarne dans le fragment telle une blessure; l’écriture de l’intime semble trouver une expression privilégiée dans le fragment (Nelson, 2009, 2015).



Sous une perspective féministe et intersectionnelle, on peut souligner combien



Fragments fragiles, volés au rythme des souffles et à celui des corps.



le temps de la création a longtemps été, pour les femmes ou les membres de communautés marginalisées, un temps volé, qui a conditionné l’écriture, mais a aussi ouvert d’autres possibles. Des contraintes matérielles, domestiques, peuvent se transformer en gestes de résistance; par exemple, au Grand Roman tout-puissant (et masculin), qui s’en trouve subverti, déplacé. La poésie éclate en vers libres, le roman se hachure, et d’autres voix s’y faufilent, s’y installent (Fontaine, 2011; Tapiero, 2021).



Le roman-fleuve ne m’engloutira pas. Je découpe le réel en tranches fines. Je laisse les silences en paix. Je prends parole par à-coups, par surgissements. Le reste du temps, je retourne le regard. Je guette la valeur des pensées fragiles.



En suggérant une épistémologie décalée, hors du cadre, le fragment permet-il de bouleverser un paysage intellectuel ou créatif dominant? Favorise-t-il les reprises de parole, les réécritures, les travestissements de la tradition? Par la traduction ou la réécriture, les textes de la tradition sont réinvestis et remodelés; le fragment leur insuffle de nouveaux sens. En traduisant Sappho, Anne Carson met en valeur les silences du texte original et préserve l’expérience de déchiffrement, utilisant le fragment pour témoigner de la beauté de ce qui est incomplet (Sappho [Carson], 2003).



Trois axes principaux animent notre réflexion et pourront, sans les y circonscrire, orienter les propositions de communication :

1) L’écriture fragmentaire comme résistance

À la productivité intellectuelle imposée;

À la linéarité traditionnelle de la pensée, de l’écriture;

À l’exigence extérieure d’une œuvre entière, totalisante;

Au rythme effréné dicté par les institutions du savoir et de la production culturelle;

Aux épistémologies dominantes;

À une identité unidimensionnelle.



2) Le fragment comme porte de l’intime exprimant

L’indicible;

Le deuil, la perte;

Une blessure, un trauma;

Une identité plurielle;

Une mémoire singulière;

Une humilité.



3) Le fragment comme trace, examiné

Dans sa matérialité;

Dans son caractère inclassable;

Dans son lien au passé.



