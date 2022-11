Xavier Serrano, The dead letter society. La bobliothèque imaginaire de Roland Bartleby

Ce livre est l’anthologie d’une bibliothèque imaginaire dans laquelle sont recensées les œuvres les plus improbables d’auteurs fétiches ou méconnus.

Véritable « Cabinet des curiosités littéraires » à l’ambiance oulipienne et pataphysique, The Dead Letter Society recueille les lettres mortes – ces étincelles et feux-follets que l’écrivain étourdi renvoie au néant – et les conserve dans ses archives protéiformes (glossaires, pseudo-articles, jeu de l’oie, conférence, slogans et aphorisme).

Embarquez pour un périple aussi accidenté que loufoque, privilégiant le détournement, le hasard, la collision, le crossover, le mash-up, l’absurde et la dérision, et parcourez une histoire alternative et désopilante de la littérature.

