Sébastien Côté, Pierre Frantz et Sophie Marchand (dir.), Rêver le Nouveau Monde: l’imaginaire nord-américain dans la littérature française du XVIIIe siècle

Grâce aux voyages, la Nouvelle-France était connue des élites européennes dès le xvie siècle. Mais qu’en est-il dans la fiction ? Gilbert Chinard a montré que les mentions de l’Amérique du Nord y abondaient au xviiie siècle, surtout au théâtre. Ainsi, en marge des éblouissantes Lumières, des œuvres ont discrètement façonné un continent imaginaire qui nous renseigne aujourd’hui sur les rêves d’auteurs en quête de gloire et les attentes de divers publics. Les articles du présent ouvrage abordent un corpus certes méconnu, mais qui éclaire de façon originale les liens qu’entretenait la France avec sa colonie canadienne au XVIIIe siècle.

Les auteurs de cet ouvrage collectif proposent d’étudier comment l’Amérique du Nord des relations de voyage (Acadie, Canada, Louisiane, Pays d’en Haut, Terre-Neuve, Floride et les colonies anglaises des futurs États-Unis) a suscité force rêveries dans la fiction française du XVIIIe siècle, particulièrement au théâtre.

Table des matières



Acte I. Introduction



Rêver le Nouveau Monde : du terrain à la fiction

Sébastien Côté, Pierre Frantz et Sophie Marchand





Acte II. Hors-scène



Discours sur le Canada dans le Mercure galant (1672-1715)

Marie-Ange Croft





Les réécritures de l’aventure louisianaise de Dumont de Montigny ou le Sauvage américain mis à la mode des Lumières

Sophie Capmartin







Acte III. Voyages de comédie



La Nouvelle-France dans Arlequin sauvage de Delisle de La Drevetière et les Dialogues de Lahontan : un mirage brisé

Françoise Le Borgne





La déchéance d’Adario sur les scènes comiques françaises du XVIIIe siècle

Jeffrey Leichman





De l’île utopique aux colonies de la Nouvelle-France : le Nouveau Monde dans deux comédies mêlées de musique du XVIIIe siècle

Marie-Cécile Schang-Norbelly





Un raisonneur iroquois à La Rochelle : Le Sauvage en France (ca. 1760), comédie manuscrite de Monsieur de Nizas

Sébastien Côté





La part du rêve. Que représente le Nouveau Monde pour le théâtre du XVIIIe siècle ?

Sophie Marchand







Acte IV. Un nouveau théâtre de conflits



Jeux de miroirs français sur l’ailleurs nord-américain : fiction, théâtre et poésie (1770-1805)

Thibaut Julian





L’héroïne américaine d’Arnould-Mussot ou l’Anglais immoral : une pantomime au secours de la France

Marianne Volle





Patriotisme et critique du colonialisme dans Hirza ou les Illinois de Billardon de Sauvigny

Olivier Salès





De la Nouvelle-France au Nouveau Monde, le Vashington de Billardon de Sauvigny

Pierre Frantz





Acte V. Bibliographie







Cet ouvrage découle du projet La Nouvelle-France sur les planches parisiennes au XVIIIe siècle : contribution à l’histoire de l’imaginaire par l’édition de comédies oubliées (Sébastien Côté, Pierre Frantz et Sophie Marchand, 2016-2021). Ce dernier a bénéficié du soutien financier de la Faculté des arts et sciences sociales et du Département de français de l’Université Carleton (Ottawa), du Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR), du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Centre d’étude de la langue et des littératures françaises (CELLF, Sorbonne Université), de la Maison de la Recherche (Paris) et de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris).