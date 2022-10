nord', n° 80/octobre 2022 : Les écrivains et le littoral picard (de Mers-les-bains à Boulogne-sur-Mer)

Édité par Daniel Compère

Ce numéro propose de retracer les relations entre les ports et stations balnéaires de la côte des Hauts-de-France et les nombreux écrivains qui les fréquentent et s'en inspirent.

Une découverte : le nombre d’écrivains dont le nom est lié au littoral. Ceux qui y sont nés, ceux qui y sont venus, ceux qui s’y sont installés. Certains sont peu connus, d’autres sont célèbres : Colette, Charles Dickens, Jules Verne, Victor Hugo.