M. de Montaigne, Des Coches Essais, III, 6 (éd. F. Lestringant)

Michel de Montaigne

Des Coches Essais, III, 6

Édition de Franck Lestringant

Paris, Classiques Garnier, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, 2022.

Le chapitre 6 du livre III des Essais traite du mal de coche ou de voiture et du sentiment de révolte que suscite la destruction du Nouveau Monde par les conquistadors. S’ouvrant sur le malaise du corps en mouvement, et passant par les jeux du cirque à Rome, cette réflexion prolonge celle du chapitre « Des Cannibales » et s’achève par le réquisitoire contre des Européens incapables de conquérir avec humanité.

