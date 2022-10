Camille Laurens, La trilogie des mots

Quelques-uns - Le grain des mots - Tissé par mille

Ce recueil inédit regroupe trois essais sur le langage, dans lesquels Camille Laurens cherche à comprendre ce que trament les mots. Au fil de courts chapitres, elle propose une définition subjective et romancée d’un mot, d’une idée, d’un concept : « style », « souci », « je ne sais quoi », « idiot », « faire », « baiser », « rentrer de vacances », « droite/gauche », « quelques-uns »… Mêlant traits d’humour et références culturelles, anecdotes étymologiques et citations, l’écrivaine nous fait redécouvrir les richesses de la langue française et nous invite à rencontrer ces mots du quotidien « comme on rencontre quelqu’un. »